“Questo torna in carcere!” Corona di nuovo nei guai Le immagini choc che stanno facendo

caffeinamagazine

: RT @AM_seiluce: #Amici17 Andreas torna al serale come professionista ed è giusto ricordare questo ? - _hedaleksa : RT @AM_seiluce: #Amici17 Andreas torna al serale come professionista ed è giusto ricordare questo ? - il_piccolo : #Monfalcone, dopo 4 anni di lavori, sabato l’impresa Ici Coop restituirà l’immobile di piazza della Repubblica 8 al… - Clizzy_ : RT @AM_seiluce: #Amici17 Andreas torna al serale come professionista ed è giusto ricordare questo ? -

(Di giovedì 5 aprile 2018) “Cos’è che non capiscedel fatto che se sgarra dibuttano via la chiave?”, così scrive un utente di Facebook commentando l’ennesimo atto di follia dell’ex re dei paparazzi. E in effetti non può che essere condivisibile questo pensiero, una sorta di invito alla prudenza a qualsiasi costo, persino quello di rimanere a casa, magari davanti a un bel film. E invece no, Fabrizio fermo non riesce a starci, esce e ne combina una delle sue: l’ennesima potremmo dire. Appena uscito dalla sua cella, adesso rischia dire ancora in carcere: l’ex fotografo dei vipa far parlare di sé per una lite avvenuta la scorsa notte davanti a un locale del centro di Milano. In un video pubblicato in esclusiva dal sito “Milano Today”,inveisce contro un altro uomo di cui non si riesce a capire l’identità che si trova all’ingresso della discoteca, ...