huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Queste 10 vignette di una moglie raccontano la cruda verità della vita matrimoniale - g_catanzaro : RT @HuffPostItalia: Queste 10 vignette di una moglie raccontano la cruda verità della vita matrimoniale - HuffPostItalia : Queste 10 vignette di una moglie raccontano la cruda verità della vita matrimoniale - Jmateuvi : RT @francofontana43: Solo in apparenza si contraddicono queste due vignette del grande @maurobiani, la prima sull’Espresso, la seconda su @… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Dopo 18 anni di matrimonio e due figli, la disegnatrice Adrienne Hedger ha avuto modo di accumulare molto materiale per la sua serie a fumetti, Hedger Humor.- Uh, vuoi che ti prenda la mano?- Voglio le patatine."Ho sposato una persona che e è il mio opposto per molti versi, quindi tra noi si creano un sacco di situazioni divertenti", ha detto a HuffPost. "Talvolta, al momento, non sembrano così diverti, ma sono consapevole del fatto che poi potrebbero diventare una vignetta".Hedger trova ispirazione nelladi tutti i giorni grazie a suo marito e alle sue figlie, che hanno un'età compresa tra 12 e 14 anni. Altre volte, le idee arrivano da amici sposati e da altri membrifamiglia. In ogni caso, Hedger provvede a prenderne subito nota: su un quaderno, in una e-mail che invia a se stessa o registrando un memo vocale sul cellulare, in modo da non dimenticare ...