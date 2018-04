Quanto è bello tornare sui banchi di scuola a 69 anni

Il Miglior Lettore Mp3 per Android : Ma Quanto è bello : Forse i Migliore ma sicuramente il più bello ed elegante Lettore Mp3 per Android. Ecco Lettore Musicale – Lettore Mp3 Miglior Lettore Musicale Mp3 per Android Esistono decine e decine di applicazioni che si occupano di avviare la riproduzione di file Mp3 su Android ma quella che stiamo provando da qualche giorni ci ha sorpreso […]

Quanto è bello il canone radio-tv. Lo dicono gli svizzeri : Si profila una chiara vittoria dei No al referendum in Svizzera sull'abolizione del canone per la radio-tv pubblica: stando alle prime proiezioni rese note dall'istituto demoscopico Gfs.bern, la proposta - sponsorizzata dai partiti di destra - dovrebbe essere respinta dal 71% dei votanti. Anche i risultati parziali che giungono dai cantoni indicano una bocciatura dell'iniziativa osteggiata dal governo. I risultati definitivi sono attesi a fine ...

Quanto E’ Bello Il Nuovo Nokia 7+? Ecco La Scheda Tecnica : @evleaks svela in anteprima il Nuovo smartphone Nokia 7+: Ecco le caratteristiche e la Scheda Tecnica completa del Nuovo dispositivo con Android One Nokia 7+ Nokia 7+ potrebbe essere lo smartphone che aspettavamo da tempo: un dispositivo dotato di ottimo hardware (fascia media ma potente), OS Android One originale, doppia fotocamera, form factor in 18:9 e un […]