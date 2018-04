Quanto ci manchi | Kurt Cobain

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il motivo principale per cui un personaggio del calibro dimanca alla musica odierna risiede nel fatto (ahimè) che nessuno dopo di lui sia riuscito a esprimere – in forma canzone e con risultati anche solo paragonabili – il male di vivere, coniugando il tutto con una consapevolezza melodica e un pragmatismo innatiaccidentali. Se pensiamo che dai Nirvana (seppur indirettamente) deriva la solarità fittizia del fenomeno Foo Fighters, capiamo bene non solo com’è che al giorno d’oggi le masse inquadrano il rock ma ancor prima quale sia lo stato dell’arte di un genere nato per rivoltare lo status quo e non certo per incrociarne il favore. Tutto lecito, sia chiaro: ma la storia che stiamo raccontando è un’altra. Chee i Nirvana abbiano assolto anche alla funzione di pulire dai peccati le major e le televisioni musicali è storia ...