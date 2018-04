' Quanto basta' | il bel film di Falaschi da oggi nei cinema | la parola al regista

L'incontro con la diversità di Solarino e Marchioni in 'Quanto Basta' : Valeria Solarino e Vinicio Marchioni per il film è Quanto basta di Francesco Falaschi che mette in scena la sindrome di Asperger, un disturbo dello sviluppo imparentato con l'autismo, in un comedy-...

Quanto basta : recensione e commento del film con Vinicio Marchioni : Arriva nelle sale il nuovo film con Vinicio Marchioni e Luigi Fedele “Quanto Basta”. Vi forniremo trama, recensione e commento. Arturo Cavalieri è uno chef talentuoso, ma un po’ irruento, per questo è finito dentro per percosse. Si ritroverà a scontare la sua pena insegnando cucina in un centro per ragazzi autistici. È proprio lì che conoscerà Guido, ventenne membro del centro affetto dalla sindrome di Asperger, con una smisurata passione ...

Quanto basta - di Francesco Falaschi : Quanto Basta di Francesco Falaschi , giunto ormai al quarto lungometraggio come regista , dopo Emma sono io , Last Minute Marocco e Questo Mondo è per te , , resta agganciato ad un livello ...

Luigi Fedele - bravo Quanto basta - Best Movie : Tu come la vedi? «Nel film c'è una critica a un certo tipo di cucina troppo spettacolarizzata tanto che la frase clou della storia è "il mondo ha più bisogno di un ottimo piatto di spaghetti al ...

Francesco Falaschi su Quanto basta : «L'autismo e quel sistema operativo tutto suo» - Best Movie : IL MONDO HA PIU' BISOGNO UN PERFETTO SPAGHETTO AL POMODORO CHE DI UN BRANZINO AL CIOCCOLATO Oltre all'autismo, oltre a Guido, oltre ad Arturo, l'altro grande protagonista di Quanto basta è il cibo. C'...

Quanto basta - Vinicio Marchioni e Valeria Solarino dal 5 aprile al cinema. Recensione : ROMA – QUANTO BASTA è una di quelle pellicole da vedere assolutamente: è, al tempo stesso, semplice e profonda. Il film di Francesco Falaschi è l’esempio di un prodotto cinematografico che riesce ad emozionare con pochi fronzoli. “QUANTO BASTA è uno di quei film che io voglio vedere al cinema. È una commedia drammatica che ha […]

'Quanto basta' : il bel film di Falaschi dal 5 aprile nei cinema - intervista al regista : una storia d'amicizia, nata tra pentole e fornelli, quella che racconta Francesco Falaschi in "Quanto basta", l'ultimo film del regista toscano nelle sale dal 5 aprile. Protagonisti della commedia ...

Quanto basta - la strana e divertente coppia di cuochi che arriverà in sala il 5 aprile 2018 : Neurotipico e me ne vanto. Una strana coppia di cuochi arriverà sugli schermi cinematografici italiani il 5 aprile 2018. Protagonisti di Quanto basta, la commedia diretta da Francesco Falaschi, sono Arturo, uno chef talentuoso finito in cella per rissa e che deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici; e Guido, che ha la Sindrome di Asperger ma soprattutto una grande passione per la ...