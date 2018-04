Qual è il gioco politico dietro la guerra dei dazi tra Usa e Cina

Qual è la durata giusta per un gioco di ruolo? 40 ore - secondo Hironobu Sakaguchi : Hironobu Sakaguchi, ovvero il papà di una delle serie più apprezzate di sempre, Final Fantasy, si è espresso in merito a una delle caratteristiche più importanti all'interno dei giochi di ruolo: la durata dell'avventura.Come segnalato su ResetEra, Hironobu Sakaguchi è stato protagonista di un nuovo video su YouTube nel Quale risponde ad alcune domande degli utenti. Proprio in uno degli ultimi episodi della sua rubrica si è parlato della giusta ...

Battlefield 1 perde pezzi? Addio CTE su console - Quale futuro per il gioco : DICE si sta preparando a Battlefield V, per questo il Community Test Environment non sarà più disponibile su console? “Aspettatevi grandi novità”, ma per quale gioco? Tutti sappiamo che DICE si sta preparando e lavorando alacremente al gioco che seguirà Battlefield 1: parliamo di Battlefield V. Non c'è dubbio però che Battlefield 1 sia ancora giocato da tantissimi utenti, che si aspettano ancora un forte supporto per questo titolo. Ciò sta ...

Isola 2018 - Francesco Monte sQualificato dal gioco? : Francesco Monte squalificato all'Isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata serale è accaduto il finimondo: Eva Henger ha fatto una rivelazione shock che ha messo a serio rischio la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne al reality show. Delle accuse che non sono passate inosservate e che certamente non finiranno immediatamente nel dimenticatoio: se ne parlerà anche altrove, visto che Eva ha voglia di raccontare tutta la verità su ...

Isola 2018 - Francesco Monte sQualificato dal gioco? : Francesco Monte squalificato all'Isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata serale è accaduto il finimondo: Eva Henger ha fatto una rivelazione shock che ha messo a serio rischio la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne al reality show. Delle accuse che non sono passate inosservate e che certamente non finiranno immediatamente nel dimenticatoio: se ne parlerà anche altrove, visto che Eva ha voglia di raccontare tutta la verità su ...

Isola 2018 - Francesco Monte sQualificato dal gioco? : Francesco Monte squalificato all'Isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata serale è accaduto il finimondo: Eva Henger ha fatto una rivelazione shock che ha messo a serio rischio la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne al reality show. Delle accuse che non sono passate inosservate e che certamente non finiranno immediatamente nel dimenticatoio: se ne parlerà anche altrove, visto che Eva ha voglia di raccontare tutta la verità su ...