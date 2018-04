Puigdemont non verrà processato per ribellione

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania. “Non sussiste reato di ribellione” : Il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein ha disposto il rilascio, su cauzione di 75.000 euro, del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Secondo il tribunale, non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Due giorni fa, la procura generale dello ...

Carles Puigdemont in libertà condizionata. Per il tribunale tedesco non sussiste il reato di ribellione : L'ex leader catalano Carles Puigdemont sarà posto in libertà condizionata "in attesa di una decisione sulla estradizione". Lo ha reso noto il tribunale tedesco dello Schleswig dove il leader catalano è in carcere, secondo quanto riporta la Dpa.Secondo il tribunale non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo ...

Puigdemont dal carcere : “Non mollo e non mi ritiro” : «Non mollerò, non mi dimetterò, non mi ritirerò». È il messaggio che compare sul profilo Twitter di Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalano arrestato domenica in Germania e attualmente detenuto nel carcere di Neumünster. «Sia chiaro a tutti: non mollerò, non mi dimetterò, non mi ritirerò davanti alle azioni illegittime di coloro...

Puigdemont dal carcere : 'Non mollerò - non mi dimetterò' : Il magazine riferisce che la linea del governo tedesco, ovvero che la politica non interferirà in alcun modo con le decisioni della giustizia, è stata concordata durante una conferenza telefonica ...

Puigdemont dal carcere in Germania : 'Non mi arrenderò' : Dopo essere stato arrestato in Germania, Carles Puigdemont lancia un avvertimento a Madrid: "Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò". E' il primo messaggio del leader indipendentista ...

Puigdemont dal carcere in Germania : "Non mi arrenderò" : Dopo essere stato arrestato in Germania, Carles Puigdemont lancia un avvertimento a Madrid: "Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò". E' il primo messaggio del leader indipendentista catalano dal carcere, dove si trova da una settimana in attesa che si definisca il procedimento sulla sua estradizione in Spagna. Puigdemont attacca "l'azione illegittima di chi ha perso alle urne" e "l'arbitrarietà nel nome dell'unità della patria".

Carles Puigdemont - le opinioni non devono mai andare in carcere : Le opinioni non dovrebbero mai venire incarcerate. Ce lo ricordano plasticamente questi giorni, nei quali tutto il mondo celebra la storia di un uomo che fu crocefisso a causa delle idee che propagandava. Le opinioni non dovrebbero mai essere represse con lo strumento penale. Ogni potere costituito dovrebbe essere sufficientemente forte da combatterle, quando siano da combattersi, con le armi della cultura, dell’informazione, del dialogo, della ...

Puigdemont dal carcere : "Non mi arrendo" : 17.54 "Non mi arrenderò mai. La mia battaglia prosegue". Lo ha detto il leader indipendentista catalano, Puigdemont, al suo difensore che lo ha incontrato in carcere in Germania. Le autorità giudiziarie tedesche, che lo hanno arrestato in base a un mandato di cattura internazionale emesso da Madrid, devono stabilire se consegnarlo alla Spagna che ne ha chiesto l'estradizione. "Ha una grande forza, coraggio e determinazione e ha piena fiducia ...

Catalogna - Puigdemont dal carcere : "Non mi arrenderò" : "Sono un detenuto politico" dice l'ex presidente della Generalitat dalla prigione di Neumünster. Oggi il primo colloquio con il suo avvocato. L'Onu, intanto, ha ammesso il ricorso contro la violazione dei suoi diritti politici da parte della Spagna. E la giudice tedesca che ha confermato la sua detenzione provvisoria non esclude un "no" all'estradizione

Catalogna. Non si fermano proteste dopo arresto Puigdemont. Bloccate autostrade : Già ieri, migliaia di persone erano scese in strada a Barcellona per protestare e negli scontri con la Polizia una cinquantina di manifestanti erano rimasti feriti. Il governo tedesco è convinto che una soluzione al conflitto della Catalogna debba essere trovata nell'ambito dell'ordine legale e costituzionale della Spagna", ha dichiarato

L'arresto di Puigdemont e quel sogno sbagliato che l'Europa non incoraggerà : Ho ricordato che tutti in Europa sapevano quanto fosse fondamentale l'apporto della Catalogna alla economia nazionale spagnola e ho aggiunto che l'«identità» mi è sempre sembrata un concetto vago, ...

Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna ma promette : 'Non ci arrendiamo' : "C'è bisogno di fare politica all'interno e all'esterno" ha affermato. Puigdemont ha detto che chiederà al presidente del parlamento di Barcellona Roger Torrent di avviare "al più presto" le ...