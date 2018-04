Puigdemont in libertà condizionata | la Germania nega l’estradizione

Germania : tribunale mette Puigdemont in libertà condizionata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Carles Puigdemont in libertà condizionata. Per il tribunale tedesco non sussiste il reato di ribellione : L'ex leader catalano Carles Puigdemont sarà posto in libertà condizionata "in attesa di una decisione sulla estradizione". Lo ha reso noto il tribunale tedesco dello Schleswig dove il leader catalano è in carcere, secondo quanto riporta la Dpa.Secondo il tribunale non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo ...