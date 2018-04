Prove da opposizione protagonista Il Pd al Quirinale si tira fuori dal Governo | ma

huffingtonpost

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una proposta di legge per raddoppiare le risorse per il reddito di inclusione. È questa l'idea che spiega il lungo discorso del reggente del Pd Maurizio Martina davanti alla stampa al, dopo mezz'ora circa di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Affiancato dai capigruppo del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci e dal presidente del partito Matteo Orfini, dopo il turno dei dem nelle consultazioni con Mattarella sul, Martina si è dilungato in un vero e proprio intervento per i media che è sembrato ai più irrituale, date le circostanze. E invece no.Stamane prima di salire al Colle, i quattro rappresentanti del Pd si sono incontrati al Nazareno e hanno deciso la linea., certo, perché, ha spiegato Martina, "la sconfitta elettorale non ci permette di avanzare ipotesi diche ci riguardino in ...