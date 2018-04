Protesta lavoratori Auchan | ' Decine di famiglie monoreddito rischiano di finire in strada'

Israele - la polizia arresta quasi cinquecento lavoratori. Protesta delle associazioni dei diritti umani : ... con la costruzione del muro e l'implementazione del regime dei permessi, il numero di lavoratori legali si è drasticamente ridotto, anche a causa di una volontaria politica da parte israeliana di ...

Negozi e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta : Chiesa - sindacati e lavoratori Protestano : Con Pasqua e Pasquetta, le proteste contro le aperture festive di Negozi e centri commerciali tornano al centro delle polemiche. Chiesa, sindacati e lavoratori protestano contro le cosiddette "liberalizzazioni selvagge" che permettono di tenere i Negozi aperti anche nelle festività cristiane e minacciano iniziative per contrastare le aperture del prossimo week-end.Continua a leggere

Livorno - Lega organizza comizio a teatro. Lavoratori scioperano per Protesta : “Candidato xenofobo e omofobo” : I Lavoratori del comparto tecnico del Teatro Goldoni, il più importante di Livorno, hanno deciso di scioperare per protestare contro un comizio della Lega organizzato proprio al Goldoni, a cui ha partecipato anche Lorenzo Gasperini, candidato alla Camera per la Lega a Livorno e Pisa. “Nel corso degli anni e anche durante questa campagna elettorale abbiamo avuto in teatro candidati di qualsiasi formazione politica” afferma Michele ...

'Basta violenza sui treni della Circumvesuviana' : la Protesta dei lavoratori Eav : I lavoratori Eav manifesteranno venerdì prossimo per chiedere 'maggiore tutela e maggiori garanzie per la propria incolumità fisica sui mezzi di trasporto'. L'iniziativa si terrà alle 10.30 presso la ...

Sanremo 2018 - i lavoratori di Tim - Embraco Whirpool sfilano in segno di Protesta : Il festival di Sanremo diventa anche vetrina per le proteste dei lavoratori. Oggi nella sala stampa dell'Ariston due delegazioni di lavoratori (TIM e Embraco Whirpool) hanno portato avanti le loro posizioni. "Da 2 anni TIM sponsorizza il Festival - è il comunicato che la delegazione dei lavoratori dell'azienda di telecomunicazioni legge ai giornalisti -, e possiamo ben dire che lo fa anche con i tagli sui lavoratori, in termini di ...

La Protesta dei lavoratori dell'Embraco arriva al Festival di Sanremo : Una delegazione di lavoratori dell'Embraco è arrivata nella sala stampa del Festival di Sanremo per leggere un comunicato e lanciare un appello anche ai conduttori affiché vengano accesi i riflettori sulla loro...