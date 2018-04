Proposta la classificazione della Sindrome di LEOPARD come Sindrome di Noonan con

Proposta una classificazione del diabete in sei tipi : Un gruppo di esperti ha proposto di classificare il diabete in sei tipi, caratterizzati ciascuno dall’evoluzione negli anni della malattia e dalla frequenza di comparsa di patologie associate. L’obiettivo della nuova classificazione sarebbe quello di definire meglio ogni singolo caso, assegnando approcci personalizzati. Il diabete è classificato da tempo nella forma di tipo 1 e in quella di tipo 2 ma, secondo Ahlqvist e colleghi, il diabete di ...