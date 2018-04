Propaganda : Il 30 marzo nella Striscia di Gaza soldati e cecchini israeliani hanno sparato sulla folla, uccidendo diciassette palestinesi. Grazie a Twitter e WhatsApp, l’esercito ha fatto passare la sua versione dei fatti. Leggi

Propaganda jihadista e appelli al martirio : 19enne arrestato a Cuneo : Sul web faceva Propaganda e inneggiava al martirio scrivendo: è deprimente morire di vecchiaia. Istigazione a delinquere aggravata dalle finalità del terrorismo tra i capi d'accusa -

Propaganda Live anticipazioni 30 marzo : con Diego Bianchi c'è Antonio Albanese : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Nel corso della puntata Mirko Matteucci si reca a Grottammare , località in provincia di ...

Cuneo. Marocchino Propagandava terrorismo - arrestato : Cuneo. Marocchino propagandava terrorismo, arrestato – Un cittadino Marocchino residente in Italia è stato fermato all’alba in Piemonte dai Carabinieri del Ros e da quelli del Comando provinciale di Cuneo per terrorismo. Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Roma, le “attivita’ criminali” dello straniero, “fortemente indiziato”, sottolineano gli investigatori, di istigazione ...

Terrorismo - arrestato 19enne a Fossano Faceva Propaganda e evocava il martirio : Ilyass Hadouz attraverso i suoi account social esaltava le gesta, il valore ed il coraggio dei combattenti in nome di Allah

Magi (+Europa) : “M5S dove trova 35 mld per il reddito di cittadinanza? È solo Propaganda” : Riccardo Magi, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, commenta l'elezione dei presidenti delle Camere e traccia un possibile scenario per la formazione del governo: "Tornare alle urne? È un rischio concreto, ma fra un anno". E ci spiega la proposta di legge di +Europa alternativa al reddito di cittadinanza del M5S, e cioè il reddito minimo d'inserimento.Continua a leggere

Terrorismo - scoperta rete di Propaganda dell'Isis in Italia Video : Nelle ultime ore il ministro dell’Interno Marco Minniti ha lanciato l’allarme: “Non è mai stata così forte come ora la minaccia della jihad in Italia. Così, mentre l’allerta per il #Terrorismo è scattata in tutta Europa negli ultimi giorni [Video], nel nostro Paese si registrano una serie di operazioni volte a smantellare le nascenti organizzazioni di supporto all’#Isis. Dopo l’inchiesta di Foggia sul presidente dell’associazione “Al Dawa”, ...

Propaganda allo Stato Isamico sul web - arrestato italo marocchino : Torino , askanews, - La polizia di Torino ha eseguito un arresto e 13 perquisizioni nei confronti di appartenenti agli ambienti dell estremismo islamico stanziati nel nord Italia.L'indagine della ...

A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto Propaganda per l’ISIS : Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino, è stato arrestato questa mattina a Torino con l’accusa di avere partecipato all’associazione terroristica dello stato Islamico, o ISIS. In particolare l’indagine dell’antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino sospetta che Halili sia stato l’autore del primo The post A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto propaganda per l’ISIS appeared first on Il ...