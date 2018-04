Progetto di divisione contestato e sorteggio con assegnazione dei lotti

fanpage

(Di giovedì 5 aprile 2018) La Cassazione del 22.3.2018 n. 7182 ha affermato che nel procedimento diil giudice istruttore ex art. 789 cpc può procedere all'estrazione a sorte deisolo quando le contestazioni aldisono state risolte con sentenza passata in giudicato. Se il giudice provvede, erroneamente, aled alladei, tale provvedimento è destinato ad essere travolto in caso di accoglimento delle contestazioni.