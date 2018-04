Procura Figc - Arezzo deferito per irregolarità amministrative : Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Arezzo (Girone A di Serie C) per alcune irregolarità amministrative. Il Procuratore ha deferito l’Arezzo a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore ...

Ultrà Juve - accolto ricorso Procura : si torna a corte Figc : Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dalla procura generale dello sport in merito alla vicenda riguardante la Juventus e i rapporti non consentiti con i tifosi, in riferimento alla decisione di annullare le sanzioni inflitti in primo grado ai dipendenti del club ...

Il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa discutere : “scudetto al Napoli? Ce lo auguriamo…” [VIDEO] : Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro continua a fare molto discutere, dopo le accuse al presidente della Juventus Agnelli altre dichiarazioni che non faranno piacere ai bianconeri. Ospite da Gigi Marzullo nel programma Sottovoce ha dichiarato: “per quale squadra faccio il tifo? Domenica la mia squadre del cuore è il Napoli, gli altri giorni tutte le squadre sono uguali. Se il Napoli vincerà lo scudetto? Ce lo auguriamo, da ...

Milan - Cutrone rischia la squalifica : la Procura Figc chiede la prova tv : Milan, Cutrone rischia la squalifica: la Procura FIGC chiede la prova tv Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Cutrone rischia LA squalifica – Il Milan di Gennaro Gattuso ha ottenuto una bella vittoria ieri contro la Lazio. Un successo deciso anche da una rete, molto discussa, del giovane Cutrone. Il suo gol è stato viziato evidentemente da un fallo ...

Caso Anna Frank/ Lazio multata per insulti antisemiti - ma niente porte chiuse : la Procura Figc fa ricorso : Caso Anna Frank: Lazio multata per insulti antisemiti, ma niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso: aveva chiesto 2 turni di squalifica per lo stadio capitolino(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:48:00 GMT)