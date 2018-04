“Problemi di salute | è colpa loro” Mercedesz Henger | “Un incubo…”

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 aprile 2018) Quando il caso esplose all’inizio venne bollato come una trovata pubblicitaria per alzare gli ascolti. Poi il canna gate con protagonisti Evae Francesco Monte si è spostato dal piano etero a quello reale. Lui che torna dall’Honduras per tutelare la sua immagine, lei che non si rimangia nulla e anzi contrattacca tirando in ballo gli altri naufraghi. Un calderone mediatico che ha tirato dentro tutti anche gli affetti più cari di Eva a cominciare dalla figliache, quando mancano due settimane alla fine dell’edizione più chiacchierata di sempre dell’Isola dei famosi confessa: “Tutto questo mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione. Poi solo adesso, da due settimane, sono tornata a convivere col mio ragazzo Leonardo: era andato via di casa. ...