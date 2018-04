Privacy | prima di andarsene Gentiloni ha depenalizzato la violazione dei dati personali

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il governo “balneare” – nel senso che dopo qualche giorno sarebbe andato in vacanza istituzionale – del presidente Paolodi andare – appunto – in ferie, ha lasciato a tutti noi, traumatizzati dalle vicende Facebook/Cambridge Analytica e da altre amenità del genere, un “ricordino” in tema di, dandocene notizia attraverso un trionfante comunicato stampa del 21 marzo scorso. Nello specifico il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo utile all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dettate dal nuovo Regolamento europeo per la protezione deidelle persone fisiche e per la libera circolazione degli stessi (GDPR). La direttiva attualmente in vigore cesserà di essere applicata dal 25 maggio 2018. Uno schema che non è stato reso pubblico in precedenza, né appare essere stato ...