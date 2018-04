Primo Maggio a Taranto | Brunori Sas | Levante e i Coma_Cose Riondino | “Lottiamo per i

Concerto del Primo Maggio 2018/ Roma - piazza San Giovanni : nel cast Max Gazzé - Sfera Ebbasta e Le Vibrazioni : Concerto del primo maggio 2018, l'evento si terrà a Roma, a piazza San Giovanni. Tra gli ospiti ci saranno Max Gazzé, Sfera Ebbasta, Cosmo e Le Vibrazioni(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Primo Maggio - ecco gli artisti del 'concertone' : In continuo aggiornamento, il cast del Concerto del Primo Maggio di Roma. Saliranno sul palco del Concertone 2018 in piazza San Giovanni: Sfera Ebbasta, Max Gazzè & Form - orchestra filarmonica ...

Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma - nel cast anche Max Gazzé - Zen Circus - Cosmo - Le Vibrazioni e... : ... "Cosmotronic", la pesarese Maria Antonietta , all'anagrafe Letizia Cesarini, anche lei recentemente tornata sugli scaffali - e sulle piattaforme streaming - con la sua terza prova sulla lunga ...

Concerto del Primo Maggio 2018 : anche Sfera Ebbasta in lineup : Il cast che renderà memorabile l’edizione 2018 del Concerto del primo maggio a Roma è in continuo aggiornamento. Tra gli ultimi nomi aggiunti in lineup ci sono anche Sfera Ebbasta e Cosmo! [arc id=”eb242e24-868e-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Qui di seguito trovi gli artisti che parteciperanno alla maratona musicale gratuita che si svolgerà martedì primo maggio in Piazza San Giovanni in Laterano. Sfera EbbastaMax Gazzè & Form ...

Anche Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma con Carmen Consoli e gli altri : Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma è il nome che si aggiunge alla lunga lista di artisti che saliranno sul palco della storica manifestazione capitolina organizzata dai sindacati. Con Max Gazzè, Anche Carmen Consoli, che si appresta a rilasciare una nuova raccolta nella quale ha voluto comprendere Anche due inediti oltre ai brani portati in tour in Italia e in Europa, riscritti e riarrangiati per l'occasione. Tanti gli artisti ...

Chi è Frah Quintale - sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma : ... tra questi anche i singoli "Colpa del vino" e "Gravità", che nelle settimane precedenti l'uscita dell'EP avevano riscosso un buon successo su YouTube e sulle piattaforme di streaming. Francesco ...

Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma : Carmen Consoli - Fatboy Slim ed i Canova tra i protagonisti : Torna il Concerto DEL Primo Maggio di Roma, uno degli eventi più amati e seguiti del panorama musicale nazionale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Ecco i nomi dei primi artisti che saranno sul palco dell’edizione 2018 del Concertone: Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, NITRO, CALIBRO 35, DARDUST feat. JOAN THIELE, FRAH QUINTALE, WRONGONYOU e WILLIE PEYOTE. Il Concerto del Primo Maggio 2018 punterà i suoi riflettori sulla ...

Ufficiali i primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - da Carmen Consoli a Fatboy Slim : I primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma sono finalmente Ufficiali. Il cast completo sarà reso noto nelle prossime settimane, ma sono già tanti i nomi degli artisti che sono pronti a dare spettacolo sul palco del grande live organizzato per la Festa dei Lavoratori nella Capitale. Atteso un grande headliner, impersonato da Fatboy Slim, che approderà nella Città Eterna a 20 anni dalla pubblicazione del suo album più noto, You've ...

Consigli per gli ascolti - Roberta Giallo val bene un Primo Maggio : A volte nel mondo della canzone italiana ti imbatti in artisti che, dalle prime battute, dimostrano di avere una marcia in più. A me è successo quando ho ascoltato per la prima volta dal vivo Roberta Giallo, cantautrice marchigiana di Senigallia, da tempo trapiantata a Bologna. Il nome lo avevo captato dal circuito della canzone d’autore italiana; per di più, persone di cui mi fido ne parlavano molto bene. Ma – vi assicuro – mai come ...

Concerto del Primo Maggio : ecco tutti gli artisti dell’edizione 2018 : Cresce l’attesa per il Concerto DEL Primo Maggio a ROMA, uno degli eventi più amati e seguiti del panorama musicale nazionale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Anche quest’anno, 3 artisti emergenti italiani avranno la possibilità di esibirsi sul palco di Piazza San Giovanni attraverso 1M NEXT, il Contest del Concertone. Questi i nomi dei 150 artisti emergenti selezionati tra gli oltre 1000 iscritti al Contest 2018: ADDIO ...

