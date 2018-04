Preoccupati per i vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : Gli ex parlamentari scrivono ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, per avviare un confronto sul tema dell'abolizione dei vitalizi, mettendo tuttavia in guardia i vertici delle istituzioni sul rischio incostituzionalità di un intervento che andrebbe ad agire su diritti acquisiti. Nella lettera, inoltre, gli ex parlamentari sottolineano che un colpo di spugna tout court sarebbe un "atto ...

Davide Maran - scomparso a 26 anni : è in Slovenia per un master. L'appello sui social - familiari Preoccupati : Davide Maran, studente italiano di 26 anni, è scomparso in Slovenia all'alba dello scorso 25 marzo: il ragazzo è originario di Cento, in provincia di Ferrara, ed è a Lubiana...

“Intervento d’urgenza!”. L’amato attore in sala operatoria. Proprio lui - tradito dal suo corpo - sta vivendo ore terribili. Medici Preoccupati : “È stato necessario un’operazione a cuore aperto”. Le sue condizioni : Una carriera brillante, piana di svolte e di colpi di scena. Sicuramente è uno degli attori più amati in assoluto, i suoi film infatti sono sempre stati campioni al botteghino. Di strada ne ha fatta molta, nato da una famiglia povera austriaca si dedica prima al culturismo e poi al cinema, fino ad arrivare alla politica. Arnold Schwarzenegger sta vivendo in queste ore momenti di grande preoccupazione. L’attore ha infatti subito un ...

Veneto : Anci - Comuni Preoccupati per la gestione del sociale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Andando oltre la gestione amministrativa, sia essa di un'azienda socio-sanitaria o di un ente locale, non possiamo perdere di vista quello che per entrambi dovrebbe essere il focus: il cittadino, ancor più quando questo versa in condizioni di fragilità. Il perdurare dell

Veneto : Anci - Comuni Preoccupati per la gestione del sociale : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - “Dopo le segnalazioni effettuate da diversi Comuni, in particolare nel trevigiano, Anci Veneto condivide la preoccupazione degli enti locali in merito alle risorse per il sociale. In alcune Ulss in particolare si segnalano incongruenze tra la rendicontazione della quot

Veneto : Anci - Comuni Preoccupati per la gestione del sociale : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – ‘Dopo le segnalazioni effettuate da diversi Comuni, in particolare nel trevigiano, Anci Veneto condivide la preoccupazione degli enti locali in merito alle risorse per il sociale. In alcune Ulss in particolare si segnalano incongruenze tra la rendicontazione della quota propria e quella delegata, da cui non si riesce a capire completamente a quali servizi erogati facciano riferimento”. Così la ...

Veneto : Anci - Comuni Preoccupati per la gestione del sociale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Andando oltre la gestione amministrativa, sia essa di un’azienda socio-sanitaria o di un ente locale, non possiamo perdere di vista quello che per entrambi dovrebbe essere il focus: il cittadino, ancor più quando questo versa in condizioni di fragilità. Il perdurare della crisi economica e il duro colpo inferto negli anni scorsi a certe fasce di popolazione in particolare, vedono oggi una ...

Veneto : Anci - Comuni Preoccupati per la gestione del sociale : Venezia, 30 mar. , AdnKronos, 'Dopo le segnalazioni effettuate da diversi Comuni, in particolare nel trevigiano, Anci Veneto condivide la preoccupazione degli enti locali in merito alle risorse per il ...

Veneto : Anci - Comuni Preoccupati per la gestione del sociale - 2 - : AdnKronos, , Adnkronos, 'Andando oltre la gestione amministrativa, sia essa di un'azienda socio-sanitaria o di un ente locale, non possiamo perdere di vista quello che per entrambi dovrebbe essere il ...

Calabria : sette calabresi su dieci Preoccupati per i tagli ai fondi europei : ...di affari Ue - ben sette intervistati su dieci riconoscono l'utilità dei fondi europei e considerano che i tagli al budget della politica di coesione possano rappresentare un danno per l'economia ...

PD Roma : Preoccupati per lavoratori Atac : Il Partito Democratico vuole avere accesso alla documentazione sugli atti del tribunale – Roma – Il Partito democratico di Roma ha diramato un comunicato. “Il... L'articolo PD Roma: Preoccupati per lavoratori Atac proviene da Roma Daily News.

Fan Preoccupati per i pochi contenuti di Sea of Thieves? Arrivano le rassicurazioni del producer : Sea of Thieves è uscito soltanto ieri, ma molti giocatori hanno preso la strada dei forum e delle community per manifestare la loro insoddisfazione in merito al numero di contenuti inclusi nel gioco, secondo loro non all'altezza delle promesse fatte dagli sviluppatori. IGN ha contattato per un commento il produttore esecutivo di Sea of Thieves, Joe Neate, che ha potuto rassicurare gli utenti sul futuro del titolo piratesco sviluppato da ...

Mediapro e il caso diritti tv : i club di Serie A sono Preoccupati. Ecco perché : Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i club, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...

Clamoroso Fiorentina - tentativo per Verdi : i tifosi viola sono però Preoccupati : La stagione fino al momento della Fiorentina può essere considerata deludente, i tifosi si aspettavano almeno di poter lottare per l’Europa League ma il percorso in campionato è stato altalenante. Per questo motivo si sta pensando anche alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato, previsti movimenti in entrata ed uscita nel reparto offensivo. In particolar modo sarà un’estate caldissima per il ...