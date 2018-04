Prendersi una vacanza da Facebook abbassa lo stress ma rende meno soddisfatti

wired

(Di giovedì 5 aprile 2018) Pte degli abituali utenti die divideteli in due gruppi: chiedete a un gruppo diuna brevedal social network e all’altro di continuare con le proprie normali attività. Quale dei due gruppi sarà piùato? È quello che si sono domandati alcuni ricercatori dell’Università del Queensland, ma la risposta trovata non è proprio chiara. Pare infatti che dopo un periodo di astinenza dadi cinque giorni i livelli di cortisolo, l’ormone dello, dei volontari si abbassino, ma il benessere generale percepito non ne trae vantaggio, anzi. Lo studio, pubblicato sul Journal of Social Psychology, ha coinvolto 138 volontari (51 uomini e 87 donne, di età compresa tra i 18 e i 40 anni). I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: a uno è stato chiesto di non usareper i successivi 5 giorni, all’altro di mantenere le proprie abitudini. Per ...