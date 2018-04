Povertà e pensioni in convegno SPI CGIL a Noto e Modica

Quasi 6 milioni a rischio Povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050 . E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni : quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...

