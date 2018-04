Positiva la giornata per Christian Dior

Positiva la giornata per Geox : Seduta vivace oggi per l' azienda delle scarpe che respirano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Positiva la giornata per Antofagasta : Rialzo marcato per la compagnia mineraria , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, ...

Positiva la giornata per Newfield Exploration : Scambia in profit Newfield Exploration , che lievita dell'1,95%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Newfield Exploration mantiene forza relativa ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Non ho spinto al massimo in questa prima giornata. La prima impressione sulla Ferrari è Positiva!” : Terzo tempo per Kimi Raikkonen (Ferrari) nella prima giornata di test collettivi 2018, riservato alle macchine del Mondiale di F1 sul circuito di Barcellona. Il finlandese ha completato una lunga serie di out-in (un solo giro di pista con rientro immediato ai box) necessari per la raccolta delle informazioni, così come passaggi sul rettilineo a velocità costante per i riscontri aerodinamici. L’arrivo della pioggia, nel turno pomeridiano, non ha ...

Positiva la giornata per Arcelormittal : Balza in avanti Arcelormittal , che amplia la performance Positiva odierna, con un incremento dell'1,95%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Positiva la giornata per Inwit : Scambia in profit Inwit , che lievita dell'1,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inwit , che fa peggio ...

Positiva la giornata per Fiat Chrysler : Balza in avanti il Lingotto , che amplia la performance Positiva odierna, con un incremento dell'1,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...