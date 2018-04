Polizia francese trascina migrante incinta giù da treno

Migranti - Polizia francese trascina fuori da un treno una donna incinta proveniente da Ventimiglia : Un video, pubblicato nei giorni scorsi da tre studenti francesi, mostra una squadra della polizia francese che trascina fuori da un treno una migrante incinta, prendendola per braccia e gambe dopo un energico controllo tra grida e proteste. La donna, scrive il sito Nice Matin, viaggiava con la sua famiglia su un convoglio proveniente da Ventimiglia ed è stata costretta a scendere a Mentone. Le immagini hanno fatto il giro del web e suscitato ...

Mentone - migrante incinta trascinata via dal treno dalla Polizia francese : il video choc Facebook : Operazione choc della polizia francese a Mentone, in Costa Azzurra, vicino al confine tra Francia e Italia: una famiglia di migranti, lo scorso 16 febbraio, è stata arrestata dai poliziotti...

Bardonecchia - procura di Torino indaga per il blitz della Polizia francese : “Abuso in atti di ufficio e violenza privata” : Abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Sono i reati ipotizzati dalla procura di Torino riguardo al blitz dei doganieri francesi nel centro per l’assistenza ai migranti di Bardonecchia. I magistrati guidati dal procuratore Armando Spataro stanno valutando anche la possibilità di contestare il reato di perquisizione illegale. È questa l’ultima svolta nell’affaire legato all’ingresso in ...

Migranti Bardonecchia - Minniti : “Fatti gravi”/ Ira Farnesina : stop operazioni congiunte con Polizia francese? : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro Migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:25:00 GMT)

BARDONECCHIA - BLITZ Polizia FRANCESE/ I regali a Parigi di Berlusconi - Prodi - Letta - Renzi : La politica estera italiana da diverso tempo sembra essere non molto incisiva, indipendentemente dai governi. Come dimostra il caso di BARDONECCHIA.

Bardonecchia - blitz della Polizia francese. Parigi : “Lecito per un accordo del 1990”. Ong : “Intesa diversa e non prevede test” : Per evitare “qualsiasi incidente in futuro” il ministro francese dei Conti pubblici, Gérald Darmanin, dice che le autorità Parigine sono a disposizione per chiarire “il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano”. Ed è attorno a questo che si gioca l’affaire legato ai controlli effettuati su un migrante dalla polizia francese nel locale di Bardonecchia ...

Bardonecchia - la Polizia francese fa irruzione in un centro per migranti : ora il caso è diplomatico : Aggiornamento ore 15:30 - Sta diventando un vero e proprio caso diplomatico quello dell'irruzione dei gendarmi francesi nel centro per migranti di Bardonecchia gesto dall'Ong Rainbow4Africa. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere:"Abbiamo chiesto spiegazioni al governo francese e all'Ambasciata di Francia a Roma, attendiamo a breve risposte chiare, prima di intraprendere qualsiasi eventuale azione"Intanto reazioni sono arrivate ...

Bardonecchia - Polizia francese armata in centro migranti. La Farnesina convoca l'ambasciatore Masset : Scoppia il caso sull'irruzione di cinque gendarmi francesi nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine Italia-Francia, dove opera la ong Rainbow4Africa con i migranti. Di fronte allo...

Bardonecchia - Polizia francese armata in centro migranti. Fdi : "Non siamo la toilette di Macron". Bufera internazionale : Scoppia il caso sull'irruzione di cinque gendarmi francesi nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine Italia-Francia, dove opera la ong Rainbow4Africa con i migranti. Di fronte allo...

Bardonecchia - la testimonianza della ragazza che ha assistito al blitz ‘armato’ della Polizia francese : “Si è trattato di un’irruzione armata di una polizia straniera in territorio italiano per un controllo antidroga su una persona di colore”. Marta (nome di fantasia) ieri sera era alla stazione di Bardonecchia e ha assistito al blitz della polizia di frontiera francese su un giovane nigeriano. Di fronte allo stupore dei volontari della ONG Rainbow 4 Africa, che da mesi gestisce una saletta per dare assistenza ai migranti, i poliziotti transalpini ...

A Bardonecchia irruzione della Polizia francese in centro migranti - è polemica : Gli agenti hanno costretto un migrante a sottoporsi al test delle urine. La denuncia della Ong Rainbow4Africa, condanna unanime dal mondo politico italiano

Migranti : E. Letta - irruzione Polizia francese ennesimo errore : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – irruzione Polizia francese Bardonecchia ennesimo errore su questione Migranti. Poi in Europa si stupiscono dell’esito elettorale in Italia!” Lo scrive su Twitter Enrico Letta. L'articolo Migranti: E. Letta, irruzione Polizia francese ennesimo errore sembra essere il primo su Meteo Web.

Bardonecchia - Polizia francese armata entra in centro migranti italiano. “Comportamento brutale” : La denuncia di Rainbow4Africa, impegnata con i profughi che negli ultimi mesi hanno scelto le Alpi per attraversare la frontiera: "Non avevano alcun diritto" dice il sindaco del comune in Val di Susa. Gli agenti della dogana hanno utilizzato un bagno per prelevare da un migrante campioni di urina da analizzare.Continua a leggere

Migranti - irruzione Polizia francese a Bardonecchia - LaPresse - : Cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione armati in una sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, e hanno costretto un migrante, sospettato di essere uno ...