it.sputniknews

: RT @sputnik_italia: Politico tedesco: la Gran Bretagna è una nazione mafiosa - EffeF61 : RT @sputnik_italia: Politico tedesco: la Gran Bretagna è una nazione mafiosa - FresendaNormand : RT @sputnik_italia: Politico tedesco: la Gran Bretagna è una nazione mafiosa - sputnik_italia : Politico tedesco: la Gran Bretagna è una nazione mafiosa -

(Di giovedì 5 aprile 2018) "Penso che possiamo definire questa, perché il modo in cui il governo britannico si comporta in un procedimento penale nei confronti di un altro paese è in contrasto con tutte le norme ...