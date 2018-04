Pokémon GO | Arriva l' evento dedicato alla Giornata della Pulizia della Terra

Rayquaza arriva in Pokémon GO insieme a una ricca squadra di Pokémon di Hoenn : Dopo la comparsa di Groudon e Kyogre anche Rayquaza fa la sua comparsa in Pokémon GO, insieme a una nutrita schiera di Pokémon della regione di Hoenn. Nel frattempo Niantic introduce alcune novità legate alle Ex Raid, che ora saranno più facilmente accessibili. L'articolo Rayquaza arriva in Pokémon GO insieme a una ricca squadra di Pokémon di Hoenn è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Pokémon Go : arrivano 23 nuovi Pokémon da catturare : Pokémon Go si aggiorna con 23 nuovi mostriciattoli da catturare, riporta Polygon.L'annuncio arriva proprio da Ninantic, ed è accompagnato da un'immagine che ha mostrato alcuni Pokémon della regione di Hoenn, ora disponibili in gioco.I giocatori sono infatti invitati a indovinare quali altri Pokémon di terza generazione all'infuori da quelli presenti nell'immagine sono stati rilasciati, la seguente lista contiene quelli per cui si ha la certezza ...