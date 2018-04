Pokémon GO annuncia l’evento speciale della Giornata della Pulizia della Terra

Pokémon per Nintendo Switch sarà annunciato questa settimana? : Sin dal fugace annuncio durante l'E3 2017, il nuovo gioco dei Pokémon per Nintendo Switch non si è ancora mostrato in azione, né abbiamo avuto un solo, semplice teaser. Le cose potrebbero cambiare presto, anzi prestissimo: secondo dei recenti rumor, il gioco potrebbe far capolino in Rete - con un annuncio accompagnato da un trailer - nel corso di questa settimana, precisamente domani - mercoledì 28 marzo. Nel corso delle ultime ore, infatti, ...