Playerunknown' s Battlegrounds | aggiunta a sorpresa una modalità Deathmatch

Playerunknown's Battlegrounds : vediamo un nuovo gameplay della nuova mappa Savage : La nuova mappa di PlayerUnknown's Battlegrounds si intitola Savage ed è stata presentata al pubblico qualche giorno fa.Come possiamo vedere, Game Informer condivide in rete ben ventiquattro minuti di gioco di questa nuova mappa dalle dimensioni più contenute. La mappa, attualmente disponibile per i tester, è stata realizzata con l'intento di fornire un ritmo di gioco più frenetico e intenso, per cui si tratta di una mappa più piccola delle due ...

Playerunknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V segnano una nuova pietra miliare nelle vendite su Steam : PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V sono ancora tra i giochi più venduti di Steam, riporta DSOgaming.I due titoli infatti, secondo Steamspy, hanno venduto rispettivamente 33 milioni di copie (per quanto riguarda PUBG) mentre GTA 5 di Rockstar ha superato quota 10 milioni. Questi dati si riferiscono alle sole vendite effettuiate su Steam per PC.PlayerUnknown's Battlegrounds si piazza dunque al secondo posto della classifica dei ...

Playerunknown's Battlegrounds : Brendan Greene parla del successo di Fortnite alla GDC 2018 : PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite sono i due titoli di maggior successo nel genere battle royale, due grandi prodotti che stanno riscuotendo un enorme successo presso i giocatori. Ultimamente, il titolo di Epic ha registrato numeri ancora più alti di quelli del celebre PUBG: nel mese di febbraio, infatti, Fortnite ha incassato ben 126 milioni di dollari, superando in questo modo per la prima volta il gioco di PUBG Corps.Ma cosa ne penserà ...

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di Playerunknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Con 126 milioni di dollari incassati a febbraio Fortnite supera per la prima volta Playerunknown's Battlegrounds : Il grande successo riscosso da Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds non è di certo una novità, i due giochi continuano a registrare numeri incredibilmente alti e, ultimamente, il titolo di Epic è stato protagonista tanto da portare gli analisti a prevedere che il battle royale possa in qualche modo "cannibalizzare" il mercato.I numeri di Fortnite tornano ancora una volta sotto i riflettori e, stando a quanto riportato da The Verge, gli ...

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile (PUBG Online) arriva sugli smartphone forte del successo ottenuto su PC e Xbox One e punta a offrire un'esperienza di gioco simile alla versione originale anche sui dispositivi mobili. L'Unreal Engine 4 offre una qualità grafica sopra la media, supportata da una comparto audio surround a 7.1 canali.

Playerunknown's Battlegrounds Mobile : parte il lancio in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android : Il fenomenale PlayerUnknown's Battlegrounds è diventato uno dei migliori successi dello scorso anno come ormai saprete e, mentre il gioco continua a coinvolgere un pubblico numeroso su PC e Xbox One, la prossima ondata di nuovi giocatori entrerà nei campi di battaglia su dispositivi mobili a partire da oggi.Come segnala Dualshockers, lo sviluppatore PUBG Corps ha annunciato che PUBG Mobile, presentato per la prima volta alla fine dello scorso ...

Microsoft conferma : Playerunknown's Battlegrounds supera quota 5 milioni di giocatori su Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds continua a macinare numeri di tutto rispetto e, a quanto pare, le ultime informazioni riguardanti la quantità di giocatori su Xbox One erano esatte.Qualche giorno fa, si parlava di ben 5 milioni di giocatori su console, ma il traguardo non era stato confermato. Fino ad ora: Microsoft ha dichiarato che ora in PUBG su Xbox One sono presenti più di 5 milioni di utenti.Per festeggiare il risultato i ...

Playerunknown's Battlegrounds : la versione mobile arriva anche in Occidente : Il gioco ufficiale per mobile di PUBG, intitolato semplicemente PlayerUnknown's Battlegrounds mobile, sta finalmente per giungere anche in Occidente.Come riporta Segmentnext infatti, il gioco è stato avvistato nel Play Store canadese, per quanto non risulti comunque visualizzabile negli store di tutto l'Occidente, almeno per il momento.Dopo l'annuncio di Fortnite, era quansi inevitabile che il suo principale concorrente stesse a guardare, per ...

Download Playerunknown’s Battlegrounds APK Android : PUBG Mobile (quello vero) sbarca su Android, ecco come provarlo! (Download APK). PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile arriva a sorpresa nel Play Store: ecco come scaricarlo e provarlo subito PlayerUnknown’s Battlegrounds APK Android Finalmente ci siamo! L’attesissimo gioco PlayerUnknown’s Battlegrounds, meglio conosciuto come PUBG, sbarca anche su dispositivi mobili. E di seguito ti spiego come scaricarlo e installarlo subito […]

Playerunknown's Battlegrounds : i giocatori su Xbox One sarebbero ora 5 milioni : PlayerUnknown's Battlegrounds è senza dubbio uno dei fenomeni videoludici più importanti degli ultimi tempi e uno dei titoli più apprezzati dai giocatori. Ormai i numeri relativi al gioco di PUBG Corp. non fanno quasi più notizia ma, comunque, vanno segnalati altri probabili dati emersi in rete.Questa volta si parla della versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds e, stando quanto riportato su ResetEra, i giocatori console sarebbero ora ...

Gabe Newell : "Playerunknown's Battlegrounds è il terzo titolo più venduto su Steam" : Nel corso della giornata vi abbiamo raccontato di alcune dichiarazioni di Gabe Newell concesse nell'ambito di una lunga intervista, dalla quale possiamo ora trarre ulteriori spunti riguardo a Playerunknown's Battlegrounds, la battle royale di Bluehole che ha dominato le classifiche di vendita per tutto il 2017.Come riporta PC Gamer, Newell ha rivelato che PUBG è il terzo titolo più venduto nella storia di Steam, e che l'incredibile successo del ...

Playerunknown's Battlegrounds : l'aggiornamento anti-cheat colpisce anche giocatori innocenti : PlayerUnknown's Battlegrounds è senza dubbio uno dei fenomeni videoludici più importanti degli ultimi anni, il titolo di PUBG Corp. ha attirato una grandissima quantità di giocatori, ma all'interno dell'utenza c'è anche una grossa fetta di cheater che con pratiche scorrette rovinano l'esperienza di gioco.Il team di sviluppo ha più volte ribadito di essere in prima linea contro i cheater con sistemi appositamente studiati, tuttavia sembra che ...

Playerunknown’s Battlegrounds : Recensione - Trailer e Gameplay : Uno dei titoli più giocati su Xbox One dopo Fortnite, è sicuramente Playerunknown’s Battlegrounds, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul titolo, su gentile concessione di Microsoft. Playerunknown’s Battlegrounds Recensione Playerunknown’s Battlegrounds rientra nella categoria di giochi MMO, dove numerosi giocatori nella medesima sessione, si danno ...