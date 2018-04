Play-off alla portata? Lettori divisi | Sguardo oltre 51 punti

Tre ritorna all’attacco con un tris di offerte Play Digital disponibili fino al 22 aprile : Tre torna a offrire PLAY Digital declinata in tre diverse promozioni. Si parte dalla più economica PLAY 5 Digital, per arrivare alla più completa, inclusiva anche di uno smartphone a scelta, di nome PLAY 25 Digital. La via di mezzo è poi PLAY 9 Digital. Tutte e tre le promozioni sono attivabili online entro e non oltre il prossimo 22 aprile. L'articolo Tre ritorna all’attacco con un tris di offerte PLAY Digital disponibili fino al 22 aprile ...

Novara Galatasaray/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Champions league - Play off a 6) : diretta Novara Galatasaray: info Streaming video e tv. Le azzurre si giocano questa sera l'accesso alla Final Four di Champions league: basterà quanto fatto all'andata?.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia batte il Giappone e insegue i Playoff. Svezia - Canada e Scozia al comando : L’Italia è pienamente in corsa per l’accesso ai playoff dei Mondiali 2018 di Curling maschile in corso di svolgimento a Las Vegas (USA). Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 10-6 ottenendo la terza vittoria nel torneo e ora occupano l’ottava posizione in classifica, distaccati di due successi dalla Svizzera (7-6 alla Russia e rocambolesca vittoria all’extra-end con la Norvegia): la sesta piazza, che permette di ...

Volley : A2 Maschile - Quarti Play off - Spoleto e Siena vincono in trasferta : I TABELLINI- KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE - MONINI Spoleto 1-3 , 25-23, 22-25, 23-25, 16-25, KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 1, Colli 1, Benaglia 4, Pereira Da Silva 22, Magnani Hage 14, Elia 6, ...

DIRETTA / Civitanova Trento (risultato finale 3-1) : pochi colpi di scena (Champions League Playoff 6) : DIRETTA Civitanova Trento: info tv e streaming video del match di andata dei play off a 6. E' di nuovo derby italiano per la Champions League: Lube favorita oggi?.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:49:00 GMT)

DIRETTA / Perugia Novosibirsk (risultato finale 3-1) : successo umbro in rimonta (Play off Champions league) : DIRETTA Perugia Novosibirsk: info tv e streaming video. Si accende al Pala Evangelisti la gara di andata dei play off a 6 della Champions League: La Sir favorita contro il Lokomotiv?.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:44:00 GMT)

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Schio domina Broni - Lucca sbanca Napoli : Proseguono i quarti di finale dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli. Il Famila Schio comincia i suoi Playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora ...

