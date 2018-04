Pixel Launcher in stile Android Go che consuma poca RAM | Link download APK

Disponibile al download una versione del Rootless Pixel Launcher ottimizzata per Android Go : Lo sviluppatore del Rootless Pixel Launcher lancia una versione ottimizzata per Android Go del celebre Launcher di Google. Tale variante è pensata appositamente per gli smartphone con bassi quantitativi di RAM e dalle prime prove risulta essere piuttosto parsimoniosa in quanto occuperebbe circa un terzo della memoria di lavoro sfruttata dalla versione standard del Launcher. L'articolo Disponibile al download una versione del Rootless Pixel ...

Rootless Pixel Launcher 3.4 supporta tablet di grandi dimensioni e Android Go : Rootless Pixel Launcher si aggiorna alla versione 3.4 con il supporto ai tablet di grandi dimensioni, Android Go, Android for Work e moltissimi bugfix. L'articolo Rootless Pixel Launcher 3.4 supporta tablet di grandi dimensioni e Android Go proviene da TuttoAndroid.

È già disponibile una mod del Pixel Launcher con la nuova barra di ricerca dei Pixel 3 : La barra di ricerca "spezzata" che potrebbe debuttare sui Google Pixel 3 è già disponibile per tutti grazie a una versione modificata di Pixel Launcher. L'articolo È già disponibile una mod del Pixel Launcher con la nuova barra di ricerca dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 : Alcuni dettagli intravisti sul file APK originale del Pixel Launcher fanno pensare a una barra di ricerca rinnovata. Il noto Launcher di Google potrebbe introdurre la novità in occasione del lancio dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, variazione che potrebbe fungere da esempio per un design tutto nuovo del Google Pixel Launcher. L'articolo Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 proviene da ...

Rootless Pixel Launcher raggiunge la versione 3.3 con bugfix e miglioramenti : Rootless Pixel Launcher si aggiorna alla versione 3.3 portando qualche miglioramento e risolvendo alcuni piccoli bug: diamo un'occhiata al changelog completo. Se siete amanti dell'interfaccia stock, questo potrebbe essere il Launcher che fa per voi. L'articolo Rootless Pixel Launcher raggiunge la versione 3.3 con bugfix e miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Scaricate e provate il Pixel Launcher di Android P (ma solo su Oreo) : provate il nuovo Launcher dei Google Pixel di Android P sul vostro smartphone con almeno Android 8.0 Oreo. In questo articolo le novità e il link al download dell'apk. L'articolo Scaricate e provate il Pixel Launcher di Android P (ma solo su Oreo) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rootless Pixel Launcher si aggiorna alla versione 3.2 : ecco dettagli - screenshot e link : Ha riscosso notevole successo Rootless Pixel Launcher, ossia un porting del Launcher dell'ultimo Googlefonino che non richiede i permessi di root L'articolo Rootless Pixel Launcher si aggiorna alla versione 3.2: ecco dettagli, screenshot e link è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lean Launcher aggiunge alcune funzioni a Rootless Pixel Launcher : Se state cercando un nuovo Launcher per il vostro smartphone potete dare un'occhiata a Lean Launcher, un fork di Rootless Pixel Launcher al quale sono state aggiunte una serie di funzioni interessanti. Al momento è disponibile solamente in versione beta su Github. L'articolo Lean Launcher aggiunge alcune funzioni a Rootless Pixel Launcher è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le funzioni esclusive del Pixel Launcher arrivano su tutti i dispositivi grazie a questo progetto : Nel mondo del modding l'esclusività è spesso vista di cattivo occhio, ed è forse per questo che l'utente di Reddit AmirZ ha deciso di realizzare un apk modificato del Launcher3 " Launcher ...