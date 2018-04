Piazza Affari sui massimi da inizio febbraio | Telecom e FCA protagoniste | FTSE MIB +2 | 35%

Gima TT corre a Piazza Affari - Equita alza il target price : Seduta positiva per Gima Tt , che avanza bene dell'1,99% sovraperformando l'indice di riferimento FTSE Mid Cap che sale dell'1,47%. Gli analisti di Equitra sim hanno rivisto al rialzo il prezzo ...

Borse euforiche - Fca e Telecom Italia regine a Piazza Affari : La frenata dell'economia europea, evidenziata dal rallentamento degli indici Pmi , 55,2 contro 57,1 di febbraio, e dal modesto aumento delle vendite al dettaglio , +0,1%, non ha intaccato l'ottimismo ...

Cdp acquisterà azioni Tim/ Telecom Italia sale a Piazza Affari : intervento Cassa Depositi a fianco di Elliott : Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:06:00 GMT)

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib +1 - 32% : La Borsa di Milano apre in positivo. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,3% a 22.733 punti. Positive anche le principali Borse europee: a Londra l'indice Ftse 100 guadagna l'1,32%. A Francoforte ...

Piazza Affari torna a correre insieme ai Listini europei : A dare slancio i s egnali di dialogo tra Stati e Cina sulle barriere commerciali dopo la reciproca imposizione di dazi che ha fatto temere una guerra commerciale nociva per l'economia globale. Ricca ...

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib : La Borsa di Milano apre in positivo. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,3% a 22.733 punti. Positive anche le principali Borse europee: a Londra l'indice Ftse 100 guadagna l'1,32%. A Francoforte ...

Piazza Affari limita i danni nel finale - industriali in rosso : FTSE MIB -0 - 30% : *Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, negli USA la stima ADP , National Employment Report, *sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di marzo, una crescita di 241 mila nuovi ...

Piazza Affari paga i timori di guerra commerciale Usa-Cina - pesanti CNH e Stm : I mercati tornano a pagare i timori di una possibile guerra commerciale tra Usa e Cina che potrebbe comportare dei contraccolpi sull'economia globale. Pechino ha annunciato una nuova ondata di dazi ...

Piazza Affari perde quota - male CNH e Stm : I mercati tornano a pagare i timori di una possibile guerra commerciale tra Usa e Cina che potrebbe comportare dei contraccolpi sull'economia globale. Pechino ha annunciato una nuova ondata di dazi ...

Il Real colpisce la Juve anche a Piazza Affari : La spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo e il pesantissimo 0-3 inflitto dal Real Madrid in Champions League costano carissimo alla Juventus. La probabile uscita dalla competizione europea - a ...

Piazza Affari : sell-off per CNH Industrial : Si muove in profondo rosso il leader globale nel settore dei capital goods , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,37% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...

Borse europee deboli. Piazza Affari si allinea : Teleborsa, - Partenza debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che non si allineano al rimbalzo di Wall Street. A frenare gli acquisti ancora una volta i timori per una guerra ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati sul mercato del lavoro (4 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende alcuni interessanti dati macroeconomici. In particolare sul mercato del lavoro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 04:56:00 GMT)

Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky : Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l’intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia Continua a leggere