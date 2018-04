Pharrell Williams | le 10 canzoni indimenticabili

Pharrell Williams e Robin Thicke - il plagio di "Blurred Lines"/ Ecco la cifra per gli eredi di Marvin Gaye : Pharrell Williams e Robin Thicke, il plagio di "Blurred Lines", Ecco la cifra per gli eredi di Marvin Gaye riceveranno dai due musicisti per avere preso ispirazione da “Got To Give It Up”.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Il nuovo album di Ariana Grande ha “uno scopo cinestetico” - parola di Pharrell Williams (video) : I rumors intorno al nuovo album di Ariana Grande continuano ad alimentare le speranze del pubblico in un lavoro imponente e di livello superiore rispetto a tutti i precedenti. Il quarto album in studio della cantante, atteso nei prossimi mesi, è ormai finito ed è stato consegnato all'etichetta: il prossimo passo è l'annuncio di un singolo che faccia da apripista all'uscita del disco. Ma la curiosità è soprattutto per il genere di canzoni ...

Il jeans sostenibile di G-Star Raw e Pharrell Williams : Cosa centra Pharrell Williams con i jeans e la sostenibilità? Forse ti sei dimenticato che dal 2016 il cantante americano è Head of Imagination di G-Star RAW, oltre a esserne il co-proprietario. Svelato l’arcano andiamo alla notizia. Ci rende sempre Happy (singolo del 2013) sapere che una certa parte dell’industria del denim lotta costantemente per realizzare jeans sempre più sostenibili e questa volta, il brand da imitare è proprio ...

Pharrell Williams e Lapo Elkann collaborano a una nuova linea di moda! : Un'inedita e inaspettata coppia di fashionisti è pronta a conquistare il mondo della moda! Lapo Elkann e Pharrell Williams , entrambi fashion interpreter dallo stile unico, hanno unito le forze per creare una nuova collezione di abbigliamento e occhiali . Oh, wow! via ...

Lapo si espande nell'abbigliamento con il rapper Pharrell Williams : MILANO - Lapo Elkann e Pharrell Williams produrranno insieme occhiali e abbigliamento 'cool', una nuova collezione da creare e distribuire in co-branding che vedrà la luce a partire da giugno. Alla ...