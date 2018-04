Pesaro | con la Piccola Ribalta un weekend tutto da ridere

Snam : in seconda metà 2018 prima stazione metano a Pesaro : Londra, 14 mar. (AdnKronos) - Nel 2017 è stata creata da Snam la nuova società Snam4Mobility e, al momento, sono state contrattualizzate 19 stazioni: per la seconda metà del 2018 è prevista la prima stazione a metano per autotrazione Cng (compressed natural gas) realizzata da Snam. E' quanto si legg

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza : Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata. Un primo tempo davvero ottimo e ...

Zucchero torna e conquista Pesaro / FOTO : Pesaro, 5 marzo 2018 - Un 'Adriatic Arena piena come non si vedeva da tempo. Erano oltre 8mila questa sera per vedere il ritorno di Zucchero all'astronave. E Adelmo Sugar Fornaciari non ha deluso i ...

Solo terzo a Pesaro Marco Minniti : il Ministro dell'Interno battuto da Andrea Cecconi - "espulso" M5S : Quando lo scrutinio è ormai quasi finito (260 sezioni su 268) conquista Solo il terzo posto con il 27,8% dei consensi. A vincere è il candidato del Movimento cinque stelle Andrea Cecconi con il 34,8% che è peraltro uno di quelli coinvolti nello scandalo 'rimborsopoli' che, dopo il deferimento ai probiviri, si è impegnato a lasciare libero il seggio

Marco Minniti travolto dal tracollo Pd : verso la sconfitta col non-candidato M5s Andrea Cecconi nel collegio di Pesaro : La sconfitta del Pd potrebbe travolgere anche Marco Minniti . Già, proprio lui: il ministro dell'Interno apprezzato da tutti, almeno a parole, anche a destra. L'uomo buono per portare avanti il ...

Nel collegio Pesaro il 'grillino' espulso Cecconi sopra Minniti : Roma, 5 mar. , askanews, E' scomparso dalla campagna elettorale ed è stato messo fuori dal Movimento 5 stelle, dopo che un'inchiesta televisiva delle Iene aveva rivelato le irregolarità dei suoi ...

Maltempo - il Burian si accanisce sulle Marche : tanta neve ad Ancona - Pesaro - Fano - San Benedetto del Tronto e Senigallia [GALLERY] : 1/13 Ancona ...

Basket - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : la Virtus Bologna domina l’anticipo contro Pesaro : Dominio assoluto della Virtus Bologna nell’anticipo della 18a giornata di Serie A. La squadra di coach Ramagli supera agevolmente in casa la VL Pesaro per 85-67 al termine di una partita che ha sempre visto la Virtus in pieno controllo fin dai primi dieci minuti, mentre Pesaro non è mai riuscita a reagire, crollando già alla prima sirena. Ottima prestazione in casa Bologna per Michael Umeh e Pietro Aradori, che mettono a referto rispettivamente ...

Atti sessuali con una minorenne. Professore di Pesaro arrestato a Riccione : E’ terribile l’accusa: Atti sessuali con una minorenne. Un Professore di 46 anni di Pesaro è stato arrestato dalla Polizia.