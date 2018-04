Pericoloso WhatsApp Plus | l’app trafuga chat e foto dei suoi utilizzatori

optimaitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un nuovo rischio osteggia gli utenti per opera di, una versione modificata dell'app ufficiale che promette l'aggiunta di nuove e più avanzate funzionalità, ma che è anche in grado di mettere le mani sulle vostre conversazioni di, e perfino sulla rubrica dei contatti.Stando ad un recente report di Malwarebytes Labs, l'app malevola, che si spaccia per originale, è stata prontamente rimossa da Google Play Store ed App Store, anche se continua a rappresentare un pericolo per gli, in quanto ancora scaricabile in rete da diversi siti hosting. Big G, appresa la notizia, si sta muovendo con le autorità competenti per rimuovere dal web l'applicazione dannosa, in modo da evitare che altri cadano nel magheggio orchestrato dai cyber-delinquenti.Contestualmente a, gli utenti, in via del tutto inconsapevole, si sono visti installare a bordo ...