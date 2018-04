Perché non funziona Fortnite | problemi oggi 5 aprile ma aggiornamento in corso

Gravissimi problemi Fortnite oggi 4 aprile : matchmaking interrotto - Perché non si può giocare? : Moltissimi utenti non possono giocare a Fortnite stasera 4 aprile, a quanto pare ci sono gravi problemi ai server. Il popolarissimo gioco di Epic Games sta ricevendo molte segnalazioni da centinaia di giocatori che non riescono ad accedere. oggi il forte impatto si sta riscontrando sul matchmaking. Significa che attualmente è impossibile accedere alle partite su mobile, cioè su iOS, PS4, Xbox One e PC. Consultando il celebre sito Down ...

Perché Spotify non potrà mai diventare il Netflix della musica : ... è definitivamente sdoganato come modello imprenditoriale innovativo anche se in un'economia tuttora fragile. Il mercato discografico del 2017, che supera i 16 milioni di dollari, non arriva oggi al ...

Dazi e non solo : Perché il virus delle Borse può contagiare economie in salute : L’economia marcia bene in tutto il mondo, ma le Borse annaspano senza apparente motivo, indebolite dalle tossine accumulate con anni di “droghe” delle Banche centrali. La loro fragilità può trasmettersi all’economia reale? Purtroppo sì. Ecco come...

Telegram ha spiegato Perché tecnicamente non può consegnare i messaggi degli utenti a Mosca : Non darà l’accesso ai messaggi degli utenti perché tecnicamente impossibile. Così ha risposto Telegram, la nota app di messaggistica cifrata, alla richiesta delle autorità russe di avere le chiavi di cifratura con cui leggere i messaggi elettronici inviati attraverso la app in caso di indagini. La spiegazione di questa impossibilità è stata scritta in una lettera inviata dall’avvocato di ...

Bollo auto non pagato - Perché l'incubo potrebbe non finire mai : Ve lo avevamo già spiegato: se a tre anni dal mancato pagamento il Fisco non avanza richieste di pagamento il Bollo...

Non scaricate la patch 3.4.4 di Fortnite su PS4 - è di 10 GB : Epic non sa Perché : Nuovi e misteriosi problemi per Fortnite. Epic Games ha rilasciato la nuova patch 3.4.4 del gioco per PS4, ma inaspettatamente si è rivelata essere di ben 10 GB. La dimensione della patch ha ovviamente colto di sorpresa i giocatori di Fortnite per PS4 che non si sarebbero mai aspettati di ritrovarsi dinanzi ad download di tale portata. Cosa sta accadendo in Fortnite? La dimensione della patch è un vero mistero. Nemmeno lo sviluppatore Epic ...

Sicilia : Sgarbi - mi dimetto Perché non sono gradito a Musumeci : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Mi dimetto da assessore perché non posso stare in un posto in cui non sono gradito, non essendo gradito dal Presidente Musumeci me ne vado con una certa felicità”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, intervenendo alla sua ultima conferenza stampa a Palazzo Steri di Palermo per presentare una mostra. “Con questa cerimonia funebre – dice Sgarbi sorridendo – si chiude la mia esperienza da ...

Dazi : Perché non piacciono alle Borse : L'annuncio di Trump di barriere sulle importazioni dalla Cina e la contromossa di Pechino fanno scattare le vendite: gli investitori temono un'escalation delle tensioni economiche

[L'analisi] Vi spiego Perché il Real ha ammazzato la Juventus ma non è colpa di Allegri : Il calcio molte volte è come la vita. Vince la legge del più forte. In fondo è quello che deve aver capito il pubblico dello Stadium che ha applaudito la prodezza di Ronaldo che in pratica ammazzava ...

Fedez : "Non è giusto giudicarci Perché postiamo foto di nostro figlio. Un bravo genitore non si riconosce da questo" : "È vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato". In una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Fedez risponde a chi accusa lui e Chiara Ferragni di sovraesporre mediaticamente il figlio, postando le sue foto online. Il cantante rivendica il diritto di condividere "una gioia così grande", come "farebbe qualsiasi famiglia della ...

Fedez : "Non siamo bravi genitori Perché pubblichiamo le foto di nostro figlio sui social?" : Le numerose foto pubblicate da Fedez e Chiara Ferragni sui social sulla nascita del proprio figlio Leone hanno suscitato alcune critiche tra l'opinione pubblica: c'è chi le considera eccessive, chi evitabili, bla bla bla. Quello che per la coppia-social è un "gesto spontaneo che porta positività e gioia", per tante persone comuni è gesto di egocentrismo non richiesto dal piccolo.La risposta di Fedez non si è fatta attendere: prosegui la ...

Youtube - a sparare una videomaker : «Era arrabbiata Perché non veniva pagata» Gli spari nel quartier generale : Il padre della donna che ha aperto il fuoco, Nasim Aghdam: «Odiava la società». Aghdam scriveva: «Non c'è libertà di parola»

Bufala bimba ritrovata in campo rom in Grecia : Perché non condividere la foto : Esaminiamo la nuova Bufala bimba ritrovata in campo rom in Grecia che in queste ore e giorni sta girando moltissimo su Facebook ma anche su WhatsApp, corredata da una foto di una piccola di 4 anni bionda e con occhi chiarissimi, dagli evidenti tratti dell'Europa del Nord ma non certo mediterranei. Non c'è alcun pericolo attuale relativo alla minore, lo sappiamo con certezza, dopo un'attenta attività di debunking della fake news. La foto che ...