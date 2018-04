Perché in Italia è impossibile seguire la GroKo tedesca

Ferragni-Fedez - Perché la stampa italiana si sta coprendo di ridicolo : Chiara più bella che mai a pochi giorni dal parto, Chiara che mostra le curve materne, Chiara che cucina un occhio di bue. E poi lo scoop sul presunto concepimento sul palco del Rugby Sound di Legnano, la gara a capire a chi assomiglia più Leoncino, le foto della famiglia in ospedale, sul divano, a mangiare la pizza fuori, ovunque. La stampa italiana, e parlo di giornali nazionali, non di siti semi sconosciuti di gossip, non fa che produrre in ...

“Ecco Perché ci siamo lasciati”. Tina Cipollari e Kikò Nalli allo scoperto : a tre mesi dalla clamorosa separazione - la coppia più famosa della tv italiana svela il motivo della decisione : Una storia d’amore durata la bellezza di tredici lunghi anni, quella tra Tina Cipollari e il suo Kikò Nalli, una passione arricchita dall’arrivo di tre figli e che però, alla fine, si è andata spegnendo, fino a spingere i due a fare un passo indietro e optare per una separazione consensuale. Tre mesi fa, quando la rottura era stata resa ufficiale, i fan erano rimasti a bocca aperta, chiedendosi cosa avesse spinto la coppia a ...

Blitz Bardonecchia - ce la stiamo prendendo con la Francia Perché non vogliamo i migranti in Italia : Di nuovo la Valsusa al centro dell’attenzione. Questa volta non per il Treno ad alta velocità – tema che però potrebbe tornare di grande attualità se si forma un governo con Movimento 5 stelle – ma per le tensioni di frontiera con la Francia sui migranti. La prepotente azione dei doganieri francesi a Bardonecchia, infatti, ha suscitato così tante reazioni perché è avvenuta in un contesto – forse un crescendo – di ...

Italiano morto a Istanbul - media turchi : “Colpito da infarto - cranio fracassato Perché è caduto sugli scogli” : Ha avuto un infarto ed è caduto sugli scogli dove si è fracassato il cranio. Infine è stato trascinato dalla corrente in mare. E’ così, secondo la stampa turca, che è morto Alessandro Fiori, il manager originario di Soncino (Cremona) il cui cadavere è stato ritrovato venerdì. Era partito per la metropoli turca il 12 marzo e due giorni dopo di lui non si era saputo più nulla. Il suo cadavere è stato visto da alcuni passanti in acqua, nei ...

Cosa è successo a Bardonecchia e Perché l'Italia è furiosa con la Francia : Così di certo non si fa la nuova #Europa - Maurizio Martina , @maumartina, 31 marzo 2018 Unanime la levata di scudi del mondo politico, dal segretario del Pd, Maurizio Martina, al leader leghista, ...

Cosa è successo a Bardonecchia e Perché l'Italia è furiosa con la Francia : L'irruzione di cinque agenti delle dogane francesi armati in una sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, ha avvelenato il clima tra Roma e Parigi. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore francese per avere spiegazioni sullo sconfinamento denunciato da Rainbow4Africa, Ong che assiste i migranti che tentano di varcare la frontiera delle Alpi per raggiungere la Francia (La ...

Messico : italiano ucciso. 'Punito perchè ladro' : Alberto Villani, 37 anni di Pavia è stato ritrovato in una cittadina a 100 km da Città del Messico. Ucciso con due colpi di pistola alla testa, come un'esecuzione. Accanto al cadavere un cartello con ...

Asilo scuola dell’obbligo - Perché Macron ha ragione (e l’Italia fa pena) : Stabilire – come ha appena fatto il presidente francese Emmanuel Macron in Francia – che i bambini vadano a scuola dai tre anni in poi può sembrare una scelta poco rivoluzionaria. Dalla percezione che abbiamo, a tre anni tutti i bambini vanno alla scuola ancora chiamata, erroneamente, “materna” (mentre si chiama più correttamente “scuola dell’infanzia”). Si tratta però di una percezione non del tutto ...

Forza Italia in “rosa” - capigruppo Bernini e Gelmini. Prestigiacomo : “Brunetta estromesso? E’ Perché siamo brave” : “Un rischio di nuova scissione dentro Forza Italia, dopo i malumori di Brunetta e Romani sulle presidenze e i “vaffa” di Palazzo Grazioli? No, i problemi sono fuori dal nostro partito”. Taglia corto e nega spaccature la neo capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini, appena eletta alla guida degli azzurri a Montecitorio, sostituendo quel Renato Brunetta che – così come il collega Paolo Romani al Senato – ...

TASSE/ Il teorema di Trump : ecco Perché l'Italia diventerà un paese più povero : l tema dell'inequality, emerso in campagna elettorale, non va eluso. Con le attuali élite al potere si corre il rischio di acuire le differenze.

Birra - la novità dal regolamento europeo : Perché degradano la bionda italiana : Dopo averci scippato una lunga serie di informazioni in etichetta destinate a rendere più trasparenti i cibi che mangiamo, incluso lo stabilimento di trasformazione o confezionamento dei cibi, l' ...