Perché il terrorismo?

(Di giovedì 5 aprile 2018) Negli ultimi giorni si sono profilati fenomeni di allerta di fronte al pericolo di atti terroristici islamici anche nel nostro Paese. È certamente, di volta in volta, uno studio molto complesso, quello delle radici di qualsivoglia fenomeno terroristico. Ilè un complesso fenomeno sociale, con basi oltreché politiche, di sottesa rispondenza psicopatologica individuale e gruppale.L'attualeislamico è più compiutamente un fenomeno politico-sociale-religioso e più gravemente psicopatologico, come tenterò di spiegare meglio più innanzi. Le religioni, come si sa, ora incitano al bene, ora alle guerre e nel caso del"religioso", gli studi psicodinamici hanno dimostrato, talora, una drammatica relazione tra fede e violenza.Appare dunque assai chiaro, per quanto riguarda quest'ultimo specifico punto, che ...