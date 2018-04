Pensioni | l' Ape volontario bloccato dalla burocrazia

Pensioni - ultimissime novità oggi 4 aprile su opzione donna - APE sociale e Q41 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 aprile 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dalla politica in merito al riconoscimento delle differenze di genere ed alle Pensioni delle donne. Dal Presidente della Camera si punta il dito contro i sintomi della diseguaglianza, mentre Salvini si prepara ad esercitare le proprie rivendicazioni elettorali durante la formazione del Governo. Intanto dal PD si chiede di portare avanti le operazioni ...

RIFORMA Pensioni/ Quota 41 - Ape social e volontario : i dati Inps sulle domande presentate (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41, Ape social e volontario: i dati Inps sulle domande presentate. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 marzo(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni anticipate - il punto su APE - Q41 e RITA Video : Sono oltre 48mila le domande riguardanti l'#APE SOCIALE gia' pervenute all'Inps secondo gli ultimi dati comunicati dallo stesso istituto. Il meccanismo di prepensionamento consente l'uscita dal lavoro [Video] a partire dai 63 anni di eta' e con 30-36 anni di versamenti, sulla base della specifica situazione di disagio individuata dal legislatore. Delle pratiche aperte, va sottolineato che quelle accolte sono finora poco più di un terzo circa ...

Riforma Pensioni - Ape e Rita le soluzioni per evitare la Fornero Bis? Video : Gli ultimi dati emersi dalla Bce non preannunciano nulla di buono nel campo previdenziale. Le ultime notizie ad oggi sulla Riforma #pensioni fanno aleggiare l’idea di una Fornero Bis a breve per consentire alla spesa pensionistica di ‘stare in piedi’. Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, riconosce che “se dovessimo crescere meno dell’1,5% medio, il futuro si tingerebbe di nero”, ma chiedere gia' oggi interventi sulle ...

Riforma Pensioni - Ape e Rita le soluzioni per evitare la Fornero Bis? : Gli ultimi dati emersi dalla Bce non preannunciano nulla di buono nel campo previdenziale. Le ultime notizie ad oggi sulla Riforma pensioni fanno aleggiare l’idea di una Fornero Bis a breve per consentire alla spesa pensionistica di ‘stare in piedi’. Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, riconosce che “se dovessimo crescere meno dell’1,5% medio, il futuro si tingerebbe di nero”, ma chiedere già oggi interventi sulle pensioni ...

Pensioni anticipate e APE volontaria : inviate oltre 15mila domande Video : Cresce il numero di domande di certificazione depositate con il fine di ottenere il pensionamento anticipato tramite l'APE volontaria [Video]. Ricordiamo che il meccanismo consente l'uscita dal lavoro a partire dai 63 anni di eta' e con almeno 20 anni di contribuzione, pur accettando una penalizzazione dovuta per il rimborso del prestito ventennale collegato alla misura. Di fatto l'opzione sembra risultare particolarmente gradita per via dei ...

Pensioni 2018 - ultimissime ad oggi 28/3 su vitalizi - APE e cancellazione Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 marzo 2018 vedono arrivare nuovi commenti riguardanti un possibile asse M5S - Lega sul ricalcolo contributivo dei vitalizi, proposto ora in senso retroattivo. Nel frattempo prosegue anche il confronto tra tecnici e politici sulla legge Fornero e sulla sostenibilita' dei conti pubblici [Video]. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Salvini Lega: su vitalizi ...

Arriva l’Ape rosa - l’anticipo Pensionistico riservato alle lavoratrici con figli : Con la legge di bilancio del 2018 la possibilità di anticipare la pensione (Ape) si è arricchita di una nuova formula, riservata alle donne: l’Ape rosa (detta anche Ape social donne) L’Ape rosa si...

Riforma Pensioni/ Patriarca : Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Patriarca: Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:24:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Elsa Fornero : si ad Ape e a contributo di solidarietà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 marzo. Le parole e le proposte dell’ex ministra Elsa Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:14:00 GMT)

Pensioni - Patriarca : "Ape e Rita risposta a sostenibilità" : Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "I dati di tutti gli osservatori nazionali e internazionali ci dicono che le dinamiche demografiche e le prospettive incerte della crescita possono mettere a rischio il delicato equilibrio finanziario del sistema Pensionistico e con esso il processo di stabilizz

Pensioni - Patriarca : "Ape e Rita risposta a sostenibilità" : Roma, 27 mar. , Adnkronos/Labitalia, - "I dati di tutti gli osservatori nazionali e internazionali ci dicono che le dinamiche demografiche e le prospettive incerte della crescita possono mettere a ...

Pensioni - Patriarca : “Ape e Rita risposta a sostenibilità” : Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “I dati di tutti gli osservatori nazionali e internazionali ci dicono che le dinamiche demografiche e le prospettive incerte della crescita possono mettere a rischio il delicato equilibrio finanziario del sistema Pensionistico e con esso il processo di stabilizzazione del debito e i rapporti tra generazioni. Per non vanificare i sacrifici imposti della riforma Fornero e per dare risposta positiva ...

RIFORMA Pensioni/ Ape social e Quota 96 - le parole di Pacifico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Ape social e Quota 96, le parole di Pacifico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:06:00 GMT)