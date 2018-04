Pensioni e lavoro | Salvini punta sull’intesa con M5s | le novità

Riforma Pensioni/ Dati Inps - via dal lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Oggi 21 marzo. Via dal lavoro a 61 anni - la richiesta Anief (ultime notizie : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 21 marzo. Via dal lavoro a 61 anni, la richiesta Anief. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:19:00 GMT)

Pensioni - ultimissime ad oggi 17/3 : qual è l'età giusta per uscire dal lavoro? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 17 marzo 2018 vedono arrivare molte risposte dagli iscritti alla pagina Facebook Riforma Pensioni e lavoro in merito ad un nostro recente sondaggio. Abbiamo infatti domandato a quale eta' si ritiene giusto poter accedere all'agognato pensionamento [Video]. Riscontri interessanti in tal senso sono arrivati anche dal CODS, che ha condiviso la nostra indagine. Nel frattempo dall'Inps arriva la notizia di ...

Pensioni - la proposta di Damiano : "Via dal lavoro dopo 41 anni" : In pensione prima, cancellare la legge Fornero: dopo le promesse elettorali la nuova legislatura dovrà proseguire l'opera di correzione del sistema Pensionistico rimettendo in discussione la soglia di...

RIFORMA Pensioni/ Lavoro di cura - il dibattito aperto dal Cods (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lavoro di cura, il dibattito aperto dal Cods. Tutte le novità e le new sui principali temi previdenziali di oggi, 14 marzo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:06:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Via dal lavoro a 60 anni secondo la Flaica Uniti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Via dal lavoro a 60 anni secondo la Flaica Uniti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 marzo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Pensioni : Salvini al lavoro per l’abolizione della Fornero - novità dalla Lega Video : Il giornale La Verita', diretto da Maurizio Belpietro [Video], torna a occuparsi oggi della riforma #Pensioni, uno dei temi in primo piano durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo scorso che hanno sancito la vittoria del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio come partito più votato e del centrodestra come coalizione vincente guidata dal leader della Lega #Matteo Salvini che continua a muoversi per l’abolizione ...

Pensioni - lavoro e tasse : le distanze incolmabili tra M5s e Pd : Dal fisco alle Pensioni: che cosa accadrebbe con un esecutivo guidato da Pd e 5 Stelle? L’ipotesi nelle ultime ore sembra più lontana, ma non è del tutto tramontata. Tutt’altro, come dimostra

Moody's avverte l'Italia : «no a interventi su Pensioni e riforma del lavoro : Il mondo finanziario per il momento non si è fatto turbare dal responso uscito dalle urne italiane, forse perché all'instabilità italiana farà da contraltare il ritrovato equilibrio nella politica ...

Salari - tasse - Pensioni. Le promesse dei partiti sul lavoro : Ma di quanti soldi parliamo davvero? Secondo i calcoli di Mauro Marè e della Commissione per le spese fiscali istituita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2018 sono state conteggiate 466 ...

Riforma Pensioni/ Per una sinistra rivoluzionaria : via dal lavoro a 60 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Per una sinistra rivoluzionaria: via dal lavoro a 60 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 marzo(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Sogni elettorali : cancellare legge Fornero e Jobs Act! Su Pensioni e lavoro serve realismo : Tra questi, il Prof di Politica Economica all'Università Roma Tre, Pasquale Tridico, che lancia due messaggi su tutti: anticipo della pensione con 41 anni di contributi o raggiungendo quota 100, data ...

Berlusconi : La mia priorità è il lavoro - poi le Pensioni troppo basse - : Dobbiamo restituire un futuro e una speranza a un'intera generazione di giovani, che li stanno perdendo per colpa degli errori di una vecchia politica". Così Silvio Berlusconi …

Riforma Pensioni/ Lavoro di cura e parità - la lotta che serve per le donne (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 24 febbraio. Lavoro di cura e parità, la lotta che serve per le donne. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:37:00 GMT)