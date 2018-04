huffingtonpost

: Pensioni al bivio: meglio passare dall’Inps alla libera previdenza individuale? - HuffPostItalia : Pensioni al bivio: meglio passare dall’Inps alla libera previdenza individuale? - lacer2k : Pensioni al bivio. Meglio passare dall'INPS alla libera previdenza individuale? - greengroundit : Pensioni al bivio. Meglio passare dall'INPS alla libera previdenza individuale? -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Mentre si affilano le armi per disboscare le ultime resistenze nella formazione di un governo che porti"coabitazione" tra i 5 Stelle e la Lega, ecco che le sirene delle iperliberiste istituzioni internazionali (Commissione Europea di Bruxelles, Ocse di Parigi, Fmi di Washington) lanciano i lorormanti richiami sul nostro sistemastico:Allungare l'età lavorativa; abolire la quattordicesima mensilità; bloccare qualsiasi tipo di rivalutazione; erodere ancora la percentuale delle mensilità sulle ultime retribuzioni, anche ricalcolando gli importi delle "vecchie" ritenute "troppo generose";rgare la platea dei prelievi forzosi, definiti eufemisticamente "contributi di solidarietà"; abbassare ledi reversibilità per il coniuge superstite. In pratica, ridurre ancora di più il tenore di vita di 21 milioni di ...