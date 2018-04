Pd | Martina si candida a segretario | il 21 Assemblea nazionale

Chi è Maurizio Martina - candidato a sostituire Matteo Renzi alla segreteria del Pd : Maurizio Martina ospite al Wired Next Fest 2017 La direzione del Pd di lunedì 12 marzo sancirà la fine di Matteo Renzi come segretario del Pd. Il passaggio dello scettro, almeno in via momentanea, dovrebbe andare al vicesegretario Maurizio Martina che dovrebbe assumere ad interim la segreteria del partito. Martina, attuale ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha annunciato che il suo discorso non sarà privo di toni duri ...