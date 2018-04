huffingtonpost

: Pd e M5S litigano anche per gli uffici del Senato - TutteLeNotizie : Pd e M5S litigano anche per gli uffici del Senato - ANDREAZANETTIN : RT @HuffPostItalia: Pd e M5S litigano anche per gli uffici del Senato - gigisko : RT @HuffPostItalia: Pd e M5S litigano anche per gli uffici del Senato -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Che la legislatura non sia partita bene è sotto gli occhi di tutti. Ma, dopo il difficoltoso superamento del primo scoglio con l'elezione deglidi presidenza di Camera e, vengono a mancare proprio i fondamentali per un avvio ordinato dei lavori parlamentari. Alinfatti M5S e Pd stanno ancora litigando suglidei gruppi.C'era una volta un accordo: il Pd, passato da 97ri a 52, si sarebbe tenuto solo una piccola parte degli attuali, al M5S che ha conquistato 112 seggi a Palazzo Madama sarebbe andato il resto. Sostanzialmente con questa intesa, per la verità solo abbozzata subito dopo il voto del 4 marzo, le due forze rivali di Pd e M5S sarebbero finite vicine di casa in. Anzi vicinissime: separate solo dal busto di don Luigi Sturzo che sarebbe rimasto lì a limitare la parte dem, in gran parte i vecchiche ...