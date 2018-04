: Mattarella si attende che i leader vadano a illustrargli come superare lo stallo. Invece, per ora, i protagonisti r… - LaStampa : Mattarella si attende che i leader vadano a illustrargli come superare lo stallo. Invece, per ora, i protagonisti r… - NotizieIN : Pd al Colle: 'Ora tocca a chi ha vinto' - fax1974 : RT @LaStampa: Mattarella si attende che i leader vadano a illustrargli come superare lo stallo. Invece, per ora, i protagonisti recitano un… -

"L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino".Così Martina segretario reggente Pd al termine del colloquio con Mattarella."Noi siamo in campo da protagonisti" su 4 punti:taglio del costo del lavoro e reddito di inclusione;controllo della finanza pubblica;gestione del fenomeno migratorio; rafforzamento del quadro internazionale "La campagna elettorale è finita. Forze che hannodovrebbero tornare con i piedi per terra". "Si facciano carico della responsabilità di governare".(Di giovedì 5 aprile 2018)