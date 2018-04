Paura per Claudio Amendola | Ho avuto un infarto

"A settembre ho avuto un infarto - ma non ho avuto Paura di morire : Francesca mi ha fatto ridere per un'ora" : "A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all'ospedale", Claudio Amendola confessa lo spavento ai microfoni di Verissimo, in onda il 14 aprile su Canale 5.Alla conduttrice Silvia Toffanin, l'attore romano ha raccontato: "Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca (Neri, ndr) mi ha detto 'forse è il caso che andiamo all'ospedale' che, fortunatamente, è ...

Terremoto oggi a Muccia/ Ingv : Marche - sisma magnitudo 3.0 - Paura per i residenti (5 aprile 2018) : Terremoto oggi a Muccia, 5 aprile 2018. Ingv, ultime notizie e dati: nelle Marche sisma di magnitudo 3.0 sulla scala Richter, paura per i residenti. Nuovo sciame sismico(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Paura nel Mar Baltico per i test missilistici di Putin Video : L'esercito russo ha dato il via nella giornata di mercoledì 4 aprile a un'esercitazione nelle acque del Mar Baltico [Video], nel cui ambito sono stati testati alcuni missili nei pressi del confine con le acque territoriali di alcuni Paesi aderenti alla Nato. test missilistici effettuati all'indomani dell'incontro tra il presidente americano Trump ed i leader dei Paesi dell'area baltica. Una mossa, quella di Putin, che non ha mancato di suscitare ...

Chelsea - le big della Liga fanno Paura : maxi rinnovo per la sua stella : Il Chelsea sembra disposto a tutto per blindare dall'assalto di Barcellona e Real Madrid la propria ala belga Eden Hazard . Il club londinese, riporta Sport , ha pronto un contratto da 16.8 milioni di euro a stagione da offrire al 27enne.

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo Paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

“La mia vita…”. Shannen Doherty - il messaggio choc. I fan dell’amata attrice restano sconvolti : ciò che ha fatto sapere la “Brenda” di Beverly Hills 90210 sui social è esattamente ciò che nessuno avrebbe voluto leggere. La Paura dilaga : Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills ...

NBA - ecco perchè Philadelphia adesso fa davvero Paura ad Est : I Philadelphia 76ers continuano a sorprendere macinando vittorie su vittorie e puntando ad una post season da protagonisti assoluti Philadelphia sta sorprendendo tutti. La squadra di coach Brett ...

“Un brutto incidente”. Paura per Gianna Nannini - vittima di un infortunio proprio durante il suo ultimo concerto. Trasportata subito in ospedale - le condizioni della cantante : Un tour che doveva essere una trionfale passerella per l’Italia, dopo il grande successo delle quattro speciali anteprime sold out dello scorso dicembre e della scampagnata europea con una serie di concerti quasi tutti completamente esauriti nelle più importanti città della Germania. E invece il ritorno nel suo paese è iniziato nel peggiore dei modi per Gianna Nannini, che proprio mentre si trovava di fronte al suo amato pubblico si ...

Sofia Viscardi : "Noi giovani non abbiamo Paura di sperimentare" : I fan più agguerriti lo sanno ormai da mesi: il 5 aprile esce al cinema "Succede", film di Francesca Mazzoleni tratto dall'omonimo romanzo della youtuber Sofia Viscardi. Il suo secondo romanzo, "Abbastanza", è da un mese nelle librerie, ma l'attesa è tutta per il film, di cui ha seguito il percorso passo passo. Tra gli attori c'è anche Brando Pacitto, il "Vale" della fiction Braccialetti Rossi. Una brava attrice, una bella persona, e ...

Schianto tra auto - una finisce ruote all'aria : Paura per una bimba di 2 anni : Pauroso Schianto nel cuore del pomeriggio di Pasquetta a Capannaguzzo. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Cesena, una 'Bmw' ed una '...

Roma - Di Francesco : 'Rispetto per il Barcellona - la Paura non aiuta' : Roma - Rispetto e non paura. È questo il tasto su cui batte Eusebio Di Francesco a due giorni dalla trasferta del Camp Nou contro il Barcellona , andata dei quarti di Champions. Essere fra i migliori ...