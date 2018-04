Paura nel Mar Baltico per i test missilistici di Putin

Blastingnews

: Tutti i movimenti messianici cascano sempre sull'immutabilità della nostra comune natura, lacerata nel dualismo fra… - vittoriozucconi : Tutti i movimenti messianici cascano sempre sull'immutabilità della nostra comune natura, lacerata nel dualismo fra… - Barbara06739257 : RT @Emamuelecacciat: @1240vinplrc2017 @virginiaraggi @antoniodesant21 @AngeloDiario @NelloAng @romatoday @luigidimaio @matteosalvinimi @Gio… - sleepy4aliving : questa cosa che mi sento un po’ orgogliosa di me perché mi vorrei rituffare nel prendermi di una persona mi fa un p… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) L'esercito russo ha dato il via nella giornata di mercoledì 4 aprile a un'esercitazione nelle acque del MarVIDEO, nel cui ambito sono statiati alcuni missili nei pressi del confine con le acque territoriali di alcuni Paesi aderenti alla Nato.effettuati all'indomani dell'incontro tra il presidente americano Trump ed i leader dei Paesi dell'area baltica. Una mossa, quella di, che non ha mancato di suscitare tensione: questo atto lo consideriamo una dimostrazione di forza, ha affermato il vice ministro alla Difesa della Lettonia, Janis Garison, il cui governo per sicurezza per l'intera durata delle esercitazioni russe ha chiuso parzialmente il proprio spazio aereo. Icomunque hanno avuto luogo nella zona economica esclusiva russa, ovvero nelle acque internazionali più vicine a quelle territoriali. E' la prima volta che l'esercito di ...