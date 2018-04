Pasquale Tridico M5S | Reintrodurremo l' articolo 18

huffingtonpost

(Di giovedì 5 aprile 2018) "Gli autori del jobs act sono i primi a volerlo modificare. Cesare Damiano, ad esempio, voleva proporre una riforma per rendere più severi i termini del licenziamento. Stiamo pensando di reintrodurre l'18: la flessibilità non ha aiutato l'occupazione e nemmeno la produttività. I diritti sono importanti per ridare dignità, non per creare lavoro". Lo afferma ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital,, indicato da Luigi Di Maio al ministero del Lavoro e del Welfare di un ipotetico governo M5S.Sulle possibilità di arrivare a un governo,non si esprime: "Non ho idea, ora bisogna solo rispettare le prerogative del presidente della Repubblica". Quanto alla legge Fornero, "stiamo studiando, e siamo in linea con l'Inps, dei criteri per permettere l'uscita flessibile dal mercato del lavoro con un coefficiente di usura per ...