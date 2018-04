Parlamento | tra incarichi e partecipazioni | centrodestra domina da sanità a editoria Il

Indagato Lega nel nuovo Parlamento - Centinaio : “Aspettiamo la Magistratura. Salvini parlerà con Pagano” : La prima timida reazione al primo Indagato nel Parlamento che si è appena avviato alla 16esima legislatura è di Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della Lega: “Abbiamo controllato bene e vediamo cosa succederà. Lo dicevamo anche per gli altri: attendiamo gli esiti della Magistratura”. Una dichiarazione garantista di berlusconiana memoria, nonostante già ci siano due dirigenti Salvininiani arrestati. “Alla leghista ...

Musella - Fi - : "Dopo 30 anni da sindaco traguardo emozionante in Parlamento" : Per questo se si presenta un programma di 4-5 punti per dare una svolta all'economia del Paese io penso che qualche responsabile in Parlamento ci sia e si rende conto che bisogna andare verso questa ...

L'intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio passa dal Parlamento : "Io andrò dal presidente della Repubblica con i nostri dieci punti più importanti", dice Matteo Salvini a TeleLombardia. E tra i dieci punti c'è anche il superamento della legge Fornero, pietra miliare della campagna elettorale leghista, condivisa dal M5s: Salvini vorrebbe proporla subito, già nella discussione sul Def. Perché L'intesa politica con Luigi Di Maio ("Conoscenza recente ma quel che ha detto ha ...

Dalla democrazia diretta alla centralità del Parlamento : ?la metamorfosi dei Cinque Stelle : Era l'11 gennaio 2013 quando Beppe Grillo dal blog spiegava la post-ideologia del M5S:?«Il M5S vuole realizzare la democrazia diretta, la disintermediazione tra Stato e cittadini, l'eliminazione dei partiti». Parole che, rilette oggi, danno il senso della giravolta che sta andando in scena in questo inizio di legislatura...

Le prime proposte di legge del nuovo Parlamento - tra i più rapidi Grasso e Boldrini : ecco cosa vogliono : Sono finora 540 le proposte di legge già presentate tra Camera e Senato: 377 a Montecitorio e 163 a palazzo Madama. Qui a battere tutti sul tempo - come avvenne anche nella passata legislatura , ...

Parlamento : Gelmini - con Fi e centrodestra svolta importante al Paese : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Soddisfazione e responsabilità: sono queste le parole che ci sentiamo di esprimere per l’elezione a presidente del Senato della Repubblica di Maria Elisabetta Alberti Casellati, a cui vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia, che aggiunge: “Ancora una volta, grazie ...

Parlamento : Meloni - bene centrodestra unito - ora pensiamo a governo : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Siamo contenti di aver trovato una soluzione veloce per gli italiani, perchè i problemi non aspettano le liturgie del palazzo, che mantiene compatto il centrodestra. Su questo abbiamo lavorato e su questo siamo riusciti. Ora si deve provare a fare un governo di centrodestra, venire in Parlamento e vedere se ci sono i numeri, i voti mancano da dove arrivano non mi interessa”. Così Giorgia Meloni, ...

Parlamento : Fico - taglio a costi politica sia centrale : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “E’ ora prioritario andare verso il superamento definitivo dei privilegi. Il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi di questa legislatura”. Così Roberto Fico, nel discorso di insediamento alla presidenza della Camera.“Sono profondamente convinto – aggiunge – che si debbano e si possano razionalizzare i costi della Camera dei deputati, senza per ...

Salvini : centrodestra compatto - Parlamento ora può lavorare : Roma, 24 mar. , askanews, 'Felice, emozionato e orgoglioso': il segretario della Lega celebra così, davanti alle telecamere in sala stampa al Senato, l'elezione dei presidenti delle due Camere, che '...

Il Parlamento sceglie i presidenti - nuovo voto dopo la crisi a destra. Diretta minuto per minuto : dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Parlamento - la mediazione in extremis nel centrodestra l ipotesi è Casellati : ROMA - Hanno lavorato fino a notte fonda i pontieri di Lega e Forza Italia per scongiurare la rottura che in serata era apparsa già gravissima , quasi irrimediabile tra Salvini e Berlusconi. Il ...

Parlamento - oggi si torna a votare. Alle 9 vertice del Centrodestra. E il M5S vira su Fraccaro : La svolta 5stelle arriva nella notte : a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, il Movimento lancia la candidatura di Riccardo Fraccaro alla presidenza della Camera. Salta quindi il nome di ...

Parlamento : Gentiloni a Montecitorio - vado a registrarmi : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – "vado a fare la foto, vado a registrarmi". Il premier Paolo Gentiloni si limita a rispondere così ai cronisti che a Montecitorio gli chiedono del caos sulle presidenze della Camere.

Parlamento : Meloni - lavoriamo per tenere unito centrodestra : Roma, 23 mar .(AdnKronos) – "lavoriamo per tenere unito il centrodestra". Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti alla Camera che gli chiedevano se Fdi avrebbe sostenuto la candidatura di Paolo Romani a presidente del Senato nella terza votazione di domani.