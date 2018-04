Parlamento | alla Commissione speciale presto il Def

Le 4 maggioranze possibili in Parlamento - numeri alla mano : Tutti guardano al Quirinale nella speranza che Sergio Mattarella possa far saltar fuori un governo per il Paese, dopo che le elezioni hanno prodotto una situazione bloccata. Ma la speranza di vedere il proverbiale coniglio uscire dal cappello già la prossima settimana cozza con i numeri e con la politica e servirà comunque più di un giro di consultazioni per costruire una maggioranza che sostenga il nuovo esecutivo. Nessuno, ...

Le 5 maggioranze possibili in Parlamento - numeri alla mano : Tutti guardano al Quirinale nella speranza che Sergio Mattarella possa far saltar fuori un governo per il Paese, dopo che le elezioni hanno prodotto una situazione bloccata. Ma la speranza di vedere il proverbiale coniglio uscire dal cappello già la prossima settimana cozza con i numeri e con la politica e servirà comunque più di un giro di consultazioni per costruire una maggioranza che sostenga il nuovo esecutivo. Nessuno, ...

Aumenti Iva - perché governo e Parlamento sono in allarme : Il problema del possibile incremento delle aliquote, prima che dal nuovo esecutivo, potrebbe essere affrontato dalle commissioni speciali

Parlamento : confronto nei partiti alla vigilia del voto sui capigruppo. Incognite nel Pd : Per il M5s è già tutto definito: Danilo Toninelli al Senato e Giulia Grillo alla Camera. FI punterà su due donne: la Bernini a Palazzo Madama e la Gelmini a Montecitorio. Per i Dem e FdI scelte ancora ...

Dalla democrazia diretta alla centralità del Parlamento : ?la metamorfosi dei Cinque Stelle : Era l'11 gennaio 2013 quando Beppe Grillo dal blog spiegava la post-ideologia del M5S:?«Il M5S vuole realizzare la democrazia diretta, la disintermediazione tra Stato e cittadini, l'eliminazione dei partiti». Parole che, rilette oggi, danno il senso della giravolta che sta andando in scena in questo inizio di legislatura...

Parlamento : Di Maio alla Camera - al via assemblea : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – E’ arrivato alla Camera, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, Luigi Di Maio, accompagnato dai fedelissimi che erano con lui al vertice che si è tenuto questa mattina all’hotel Forum con Beppe Grillo. Poco prima di Di Maio, ha varcato la soglia del Palazzo dei gruppi anche Alessandro Di Battista, che, ripreso dalle telecamere e chiamato a gran voce dai cronisti per una domanda, ha risposto ...

Di Maio ai neoeletti M5s : 'Noi una lampadina gialla in Parlamento' : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio all'assemblea dei neoeletti M5s in Parlamento. Il leader ...

Di Maio ai parlamentari M5s : saremo lampadina gialla Parlamento : Roma, 9 mar. , askanews, 'Oggi è una giornata dedicata a tutti noi portavoce M5S di Camera e Senato. Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei ...

M5s : Di Maio tra gli eletti : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento" : All'Hotel dei Principi gli oltre 330 eletti. "Andiamo al governo, devono per forza passare da noi" ripete Luigi Di Maio

Di Maio ai parlamentari M5s : saremo lampadina gialla Parlamento : Roma, 9 mar. , askanews, - "Oggi è una giornata dedicata a tutti noi portavoce M5S di Camera e Senato. Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei ...

Corea del Sud - il Parlamento vara la riduzione dell’orario di lavoro : da 68 a 52 ore alla settimana : L’Assemblea nazionale sudCoreana (il parlamento di Seul) ha approvato con una maggioranza schiacciante – 151 a favore, 11 contrari e 32 astenuti – la proposta di ridurre le ore lavorative settimanali da 68 a 52. Ovvero 40 ore regolari più 12 ore di straordinari. Per i diciottenni, il limite sarà di 35 ore alla settimana rispetto alle attuali 40. Il lavoro nel weekend sarà ricompensato con una paga aggiuntiva tra il 50 e il 100%, a ...

Asia Argento - applausi al Parlamento Ue : “MeToo è la più grande rivoluzione dalla conquista del voto. Domani a Roma” : “Sono stata violentata nel 1997 e ci ho messo 21 anni per capire cosa mi fosse successo e per trovare il coraggio e la forza per parlarne in pubblico”. In seguito al modo in cui questa storia è stata trattata, “sono caduta in profonda depressione per diversi mesi e ho trovato la forza per uscirne e rialzarmi grazie a due splendidi gruppi italiani ‘Non una di meno’ e ‘Telefono rosa’ che sono stati dalla ...

Risultati elezioni 2018 - i numeri del nuovo Parlamento : alla Camera il centrodestra a quota 260 - i 5 Stelle saranno 221 : Il M5s è il gruppo di gran lunga più numeroso in Parlamento. La coalizione di centrodestra ha la base più larga di parlamentari. Sono chiuse le operazioni di conteggio di voti e di distribuzione dei seggi della Camera e del Senato. Formalmente i dati non sono completi al cento per cento perché alcuni verbali – come segnala il ministero dell’Interno – sono stati inviati direttamente dai presidenti dei seggi alle corti di appello ...

Tajani - dalla fondazione di Fi al Parlamento europeo : una carriera politica al fianco del Cavaliere : Il leader di Forza Italia ha annunciato che l’attuale presidente del Parlamento europeo ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra. Lui su Twitter ha scritto: «Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica» ...