Parentopoli Ama | la Cassazione conferma la condanna a due anni per l’ex ad Panzironi

(Di giovedì 5 aprile 2018) Le sentenze per la “Ama” diventano definitive. La corte diha infattito laa duedi carcere per Franco, l’ex amministratore delegatato della municipalizzata dei rifiuti del comune di Roma. La vicenda è quella delle assunzioni clientelari ordinate all’interno della società tra il 2008 e il 2010. La Suprema Corte hato anche laa nove mesi per Luciano Cedrone, ex direttore del personale di Ama e quella a un anno e nove mesi per Bruno Friggerio, consulente esterno della società. Con questo verdetto la Sesta sezione penale ha reso definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma il 9 febbraio 2017 che, per la prescrizione, aveva praticamente più che dimezzato le condanne del primo grado pronunciate dal tribunale il 27 maggio 2015. I giudici capitolini, infatti, avevanoto ...