Papa Francesco in campo per Alfie Evans Ecco il tweet di Bergoglio

Papa Francesco - l’unico Papa che parla di casalinghe nell’omelia di Pasqua : Forse per la prima volta una casalinga ha avuto il palcoscenico della mondovisione. È avvenuto nella sesta Pasqua di Papa Francesco. Durante l’omelia della messa della resurrezione di Gesù, in piazza San Pietro, Bergoglio ha tenuto una meditazione a braccio: “Quella gente, corre, lascia quello che sta facendo, anche la casalinga lascia le patate nella pentola, le troverà bruciate, ma l’importante è andare, correre, per vedere quella sorpresa, ...

Vaticano - Papa Francesco e il dialogo con l'islam : l'ultimo brutto sospetto : La storia ha insegnato come tutti i tentativi di riconciliazione tra il mondo cristiano e quello islamico siano falliti miseramente. Lo ricorda sul Giornale Giancarlo Mazzucca che assieme a Stefano Girotti ha dato alle stampe con Mondadori il libro 'Noi fratelli', al ...

Papa Francesco : siamo chiamati al bene comune. Lavorare per estirpare la corruzione : La Pasqua di Cristo ha fatto esplodere nel mondo un'altra cosa: la novita' del dialogo e della relazione, novita' che per i cristiani e' diventata una responsabilita''. Correlati [ bene ], [ comune ],...

Papa Francesco - REGINA COELI : "RISCOPRIRE FRATERNITÀ"/ Video - Lunedì dell'Angelo : "estirpare corruzione" : REGINA COELI, PAPA FRANCESCO: 'recuperare fraternità ed estirpare corruzione': diretta streaming Video Lunedì dell'Angelo, Risurrezione e Pasquetta.

Papa Francesco - REGINA COELI : “RISCOPRIRE FRATERNITÀ”/ Video - Lunedì dell’Angelo : “estirpare corruzione” : Lunedì dell'Angelo, REGINA COELI in Piazza San Pietro: diretta streaming Video, PAPA FRANCESCO celebra la Pasquetta e la Risurrezione di Cristo Gesù. La preghiera il giorno dopo la Pasqua(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Papa Francesco e la pericolosa rivoluzione del politicamente corretto : Americo Mascarucci è il giornalista che due giorni prima dall"Habemus Papam e dell"elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio di Pietro, predisse la sua elezione.Ora, cinque anni dopo quel momento, Mascarucci analizza i frutti e gli effetti del suo pontificato in un libro - "La rivoluzione di Papa Francesco - Come cambia la Chiesa da Don Milani a Lutero" (edito da Historica Edizioni) - che è anche un approfondito viaggio tra i tanti dubbi ...

[L'analisi] Il Papa ai carcerati : "Io sono un peccatore come voi". La battaglia di Francesco : E' una prospettiva interessante per rigenerare la politica e l'economia partendo dai piccoli passi ma necessari per la riuscita del progetto. Si ripensi per un istante alla visita di Francesco ai ...

Lunedì dell’Angelo - Regina Coeli/ Diretta streaming video - Papa Francesco celebra Pasquetta e Risurrezione : Lunedì dell'Angelo, Regina Coeli in Piazza San Pietro: Diretta streaming video, Papa Francesco celebra la Pasquetta e la Risurrezione di Cristo Gesù. Preghiera e fine della Settimana Santa(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:06:00 GMT)

Pasqua - Papa Francesco alla piazza blindata : “Dio sorprende - per dirla coi giovani fa un colpo basso” : Pasqua, Papa Francesco alla piazza blindata: “Dio sorprende, per dirla coi giovani fa un colpo basso” San Pietro gremita (e blindata) per la Messa celebrata da Bergoglio che ricorda il miracolo della risurrezione e della “fretta” della buona novella: “Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove”. Continua a leggere

Papa FRANCESCO/ Dalla Siria alla Corea - appello alla pace : “Cristo è la vera speranza del mondo” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Papa Francesco - la Pasqua in piazza San Pietro : C'erano 80 mila persone in piazza San Pietro per la celebrazione della messa di Pasqua. Una Città del Vaticano blindata che non ha spaventato i fedeli, accorsi per ascoltare le parole di Papa ...

Papa Francesco/ “Si ponga fine subito allo sterminio in Siria - la luce di Cristo illumini le coscienze” : Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 15:16:00 GMT)

Papa FRANCESCO/ “Dio sorprende sempre - come dicono i giovani - fa un colpo basso” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Papa Francesco nel discorso di Pasqua fa un appello ai politici : "Rispettate la dignità umana" : Nel giorno di Pasqua 2018 Papa Francesco ha voluto dedicare il suo discorso durante la benedizione Urbi et Orbi alla pace, citando tutti i luoghi in cui sono in corso conflitti sanguinosi. Il Pontefice infatti ha cominciato parlando della Siria:"Domandiamo frutti di pace per il mondo intero a cominciare dalla martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. La luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i ...