Paolo Gentiloni disponibile a un rinvio di 2-3 settimane per la presentazione del Def

Paolo Gentiloni e Matteo Renzi - è gelo : il silenzio - poi quelle telefonate : Si vocifera che i rapporti tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi non siano mai stati così tesi . Tanto che gli amici di entrambi si sono messi al lavoro per cercare di ricucire i rapporti. Impresa ...

Giorgia Meloni - il sospetto sulla data delle amministrative : 'Paolo Gentiloni vuole che la gente non voti' : Crescono i sospetti dietro la decisione del governo uscente di fissare la data delle prossime elezioni amministrative al 10 giugno, con eventuali ballottaggi al 24. L'attacco più diretto è arrivato da ...

Gianni Letta - la manovra per il governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...

Paolo Gentiloni : grazie ai ministri - onorato per aver servito Paese : "Eletti i presidente delle Camere , auguri!, il Governo ha dato le dimissioni e si occupa solo di 'affari correnti'. Voglio ringraziare ministre e ministri, tutto il governo. Sono orgoglioso di questa ...

Paolo Gentiloni si è dimesso. Ma potrebbe restare lui fino alle prossime elezioni : lo scenario da incubo : Addio, Paolo Gentiloni : dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il premier è salito al Colle - alle 18 di sabato - per rassegnare le sue dimissioni, presentate nello studio alla Vetrata a ...

Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio : Ma resterà in carica "per il disbrigo degli affari correnti" fino a che non ci sarà un nuovo governo The post Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Paolo Gentiloni si è dimesso da premier : Paolo Gentiloni si è dimesso dall'incarico di presidente del Consiglio al Quirinale. Ora è arrivato al Senato per comunicare alla presidente Maria Elisabetta Casellati l'esito del suo incontro con ...

Paolo Gentiloni al Quirinale per dimettersi. Ecco cosa succede ora fino alle consultazioni : L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano al Quirinale nello stesso pomeriggio della loro elezione ...

Giorgia Meloni accusa Paolo Gentiloni : 'Non ti azzardare a vendere l'Italia - azioni durissime in ogni sede' : Dito puntato contro Paolo Gentiloni . In un durissimo post su Facebook, Giorgia Meloni accusa: 'Il Governo Gentiloni sta tentando con un ultimo ignobile colpo di coda di regalare alla Francia parte ...

Pd - Paolo Gentiloni dietro le quinte : 'Non regaliamo questo segretario a Renzi' : Matteo Renzi incombe sulla direzione Pd con un comunicato: 'Non mollo. E il futuro prima o poi torna'. Intanto però, le sue dimissioni vengono accettate e Maurizio Martina viene nominato segretario. ...

Paolo Gentiloni - il suo governo in carica ancora : altri due mesi con lui al comando? : 'Domani? Sarà un normale lunedì di lavoro...'. Così Paolo Gentiloni domenica al seggio. Il presidente del Consiglio arriverà in serata a Palazzo Chigi, dove 'rischia' di restare per un bel po' ancora. ...

Paolo Gentiloni - 12 motivi per cacciarlo : perché non può essere premier : ... e i sorrisini di Merkel e Sarkozy, i quali volevano liberarsi del Cavaliere perché egli non intendeva salvare le banche europee a spese degli italiani né intraprendere la politica di austerità che ...