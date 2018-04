Panchina Verona | Pecchia si gioca tutto contro il Cagliari | ecco l’eventuale sostituto

Lazio-Verona : 0-0 La Diretta I biancocelesti puntano il 4° posto - Felipe va in Panchina : Si chiude di lunedì sera il programma della 25esima giornata di Serie A con la sfida tra Lazio e Verona: i ragazzi di Simone Inzaghi sono reduci, in campionato, da 3 sconfitte consecutive ed...

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Verona : quote - ultime novità live. I Panchinari illustri (Serie A - 25^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Verona: quote, le ultime novità live sul posticipo di Serie A per la 25^ giornata. I moduli e i titolari: obiettivi opposti all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:59:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia confermato in Panchina : Verona - Niente cambi sulla panchina del Verona . Fabio Pecchia resta in sella, e guiderà la squadra gialloblù anche nel prossimo impegno di campionato, in trasferta al Franchi, contro la Fiorentina . ...

Panchina Verona - Pecchia sempre più verso l’esonero : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Verona – Sconfitta pesantissima in casa Verona, nella 21^ giornata del campionato di Serie A la squadra di Pecchia ha dovuto fare i conti con il ko nello scontro salvezza contro il Crotone. La prestazione fornita dalla squadra non è andata giù dalla dirigenza che ha messo in dubbio la posizione dell’attuale allenatore, continuano le valutazioni ma al momento Pecchia sempre più vicino all’esonero rispetto ad una ...

Panchina Verona - Pecchia verso l’esonero : Reja in pole per sostituirlo : Panchina Verona – Il pesante ko subito in casa dal Verona nello scontro diretto per la salvezza con il Crotone potrebbe costare l’esonero a Fabio Pecchia. La società sta riflettendo sulla posizione del tecnico, duramente contestato dai tifosi nella serata di ieri. I punti di ritardo dal quartultimo posto, che significherebbe salvezza, sono 5 e la squadra scaligera dimostra di non avere un’idea di gioco precisa. Per questo ...